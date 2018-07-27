به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور اظهار کرد: حضور در اجتماعات قدرت مسلمانان را به نمایش می گذارد.

وی با اشاره به اهمیت حضور گسترده در نماز جمعه افزود: با این اقدام قدرت اجتماعی اسلامی را به جهانیان و دشمنان نشان می دهیم.

حجت الاسلام محمد صباحی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران باعث احیاء نماز جمعه در کشور شد، گفت: نماز جمعه در کرمان با حضور گسترده مردم برگزار می شود.

وی حضور در نماز جمعه را تکلیف دینی برشمرد و افزود: همگی باید با وحدت و در کنار یکدیگر و حضور در نماز جمعه قدرت مسلمانان را به نمایش بگذاریم.

خظیب جمعه کرمان همچنین در خصوص عملیات مرصاد و توطئه های منافقان برای ضربه زدن به نظام بیان کرد: هماهنگونه طی این سال ها رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، هدایت الهی و حضور مردم در صحنه باعث شده است دسیسه های دشمنان نافرجام بماند؛ از این پس هم باید برای پاسداری از نظام و انقلاب همین مسیر را طی کنیم.