رقابتهای منطقه ای تکواندو در محمدیه قزوین کیفیت فنی مطلوبی داشت

محمد کرمی در حاشیه برگزاری رقابتهای تکواندو دختران و پسرلن خردسال در شهر محمدیه قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه محمدیه میزبان خوبی برای برگزاری مسابقات لیگ تکواندو منطقه دو کشور بود و از تلاش انجام شده تشکر می کنیم.

وی افزود: مسابقات لیگ تکواندو خردسالان برای اولین بار به صورت منطقه ای برگزار شد و در این راستا امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت های کشور برای رشد و ارتقای این ورزش و شناسایی چهره های جدید استفاده کنیم.

کرمی تصریح کرد: فدراسیون اقدام به برگزاری منطقه ای مسابقات لیگ تکواندو در قالب ۶ منطقه کرده که منطقه ۲ کشور شامل استان های قزوین، مازنداران، تهران، البرز، سمنان و قم است.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو کشور یادآورشد:تیم های حاضر در لیگ منطقه دو مسابقات خود را از ماه گذشته در هفته های اول و دوم در تهران آغاز کردند و هفته سوم و چهارم و پنجم هم به میزبانی شهر محمدیه از استان قزوین برگزار شد.

وی تصریح کرد: دربخش بانوان که روز پنج شنبه ۴ مرداد ماه برگزارشد ۷ تیم حاضر پس از یک دوره رقابت فشرده با کسب امتیازهای لازم خود برای شرکت در بازی های هفته های پایانی که در استان های البرز و سمنان برگزار خواهد شد آماده می کنند تا سهمیه شرکت در مسابقات نهایی کشور که به صورت فستیوال یا جشنواره برگزار خواهد شد را کسب کنند.

کرمی خاطرنشان کرد: یکی از ویژه گی های این دوره از رقابتها حضور حداکثری استان ها در این مسابقات و استقبال آنها و نیز راه یابی تیم برتر به رده های سنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان است.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو کشور در خصوص میزبانی و همچنین جایگاه تکواندو استان قزوین گفت: خوشبختانه قزوین در رشته تکواندو چند سالی است که در ردیف استان های شاخص است و توانسته ورزشکاران مستعدی را در سطح استانی و ملی معرفی کند که می توانند مدال آوران اینده کشور باشند.

وی اظهارداشت: تیم محمدیه جز در ردیف تیم های برتر کشور دراین سالها بوده و میزبانی هم با تمام مشکلات و کمبودها در سطح بسیار خوبی برگزار شد و محمدیه نشان داد در حوزه ورزش می تواند میزبان خوبی باشد.

مسابقات لیگ تکواندو منطقه ۲ کشور با حضور ۳۰۰ ورشکار در قالب ۸ تیم پسران خردسال و ۷ تیم دختران خردسال از استان های سمنان، قم، قزوین، مازنداران، البرز، و تهران در روز های پنچ شنبه و جمعه ۴ و ۵ مردادماه به میزبانی هیئت تکواندو شهر محمدیه در سالن شماره یک مجموعه ورزشی علی ابن ابیطالب این شهر برگزار شد.