۲ ورزشکار گلستانی به تیم ملی سپک تاکرا دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعلام شد که در میان ۱۳ بازیکن دعوت شده از سوی محمد مرادی سرمربی تیم ملی، نام دو بازیکن گلستانی دیده میشود.
احسان امان بای و ناصر پنق، دو بازیکن گلستانی هستند که تیم ملی سپک تاکرا کشورمان را در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا همراهی خواهند کرد.
همچنین کنفدراسیون سپک تاکرا آسیا، علی فولادی راد از استان گلستان را به عنوان عضو کمیته فنی سپک تاکرا برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا دعوت کرده است.
مسابقات سپک تاکرا مردان بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از ۲۳ مرداد تا ۱۱ شهریور برگزار میشود.
نظر شما