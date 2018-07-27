به گزارش خبرنگار مهر به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در دیدار با مدیران بانک های استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: زلزله ۷.۳ ریشتری آبان ماه سال گذشته آنقدر فجیع بود که تمام دستگاه های اجرایی شبانه روز پای کار بودند تا شرایط به روال سابق باز گردد.

وی ادامه داد: در این میان بانک‌ها به عنوان یک نهاد اثرگذار در پرداخت تسهیلات برای بازسازی واحدهای تخریب شده همکاری بسیار خوبی داشتند که نمی‌توان منکر آن شد.

استاندار کرمانشاه گفت: سیستم بانکی استان بسیار هماهنگ و منسجم به صورت یکپارچه در خدمت مردم زلزله زده بود و با وجود مشکلاتی که خودشان داشتند با همه توان پای کار آمدند تا گرفتاری های زلزله زدگان کاهش یابد.

بازوند با تقدیر از عملکرد بانک های استان در راستای پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان، عملکرد آن ها را در جریان این حادثه مطلوب ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به رابطه مستقیمی که بانک ها با بخش خصوصی دارند ، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما بانک محور است و هر قدر هم افزایی بانک و بخش خصوصی با یکدیگر بیشتر باشد موفقیت های بهتری نیز نصیب ما خواهد شد.

مقام عالی استان گفت: از یک سو بانک ها از واحدهای تولیدی و صنعتی برای عدم به موقع بازپرداخت اقساطشان گلایه دارند و از سوی دیگر هم این واحدها از رفتار بانک ها گلایه مند هستند که با وجود شرایط نامساعد آن ها را تحت فشار قرار می دهند که این تعارض باید مرتفع شود.

بازوند همچنین با اشاره به اینکه بانک ها معوقات زیادی نزد بخش خصوصی دارند، گفت: باید کارگروهی برای تعیین تکلیف این معوقات شکل بگیرد تا افرادی که قصد دارند اقساط تسهیلات اخذ شده خود را نپردازند به دستگاه قضائی معرفی شوند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به وجود ۱۷۲ هزار بیکار در استان، توقف نرخ رشد بیکاری را یکی از مهمترین وظایف کنونی دستگاه های اجرایی و مدیران استان برشمرد و گفت: یکی از راه هایی که می تواند ما را به این موفقیت برساند تقویت فرهنگ کار در بین مردم است.

وی در ادامه به اشتغال حدود ۵ هزار نفر از هموطنان سایر استان ها در شهرستان سرپل ذهاب اشاره و اظهار کرد: این منطقه با وجود آسیب شدیدی که دید می توانست جایی برای اشتغالزایی جوانان همین استان باشد که متاسفانه عکس آن اتفاق افتاده و از دیگر استان های کشور ماه هاست که در آن منطقه مشغول به کار شده اند.