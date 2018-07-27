به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) ضمن بیان اینکه نباید در دام طرحان سناریوی کسانی که می‌خواهند ملت ایران را منحرف کنند قرار گیریم، ابراز داشت: دشمن‌روی گسل‌های اجتماعی ملت ایران دست گذاشته و می‌خواهد با این کار ضمن پاشیدن بذر یاس و ناامیدی در بین ملت ایران بین مردم و نظام شکاف ایجاد کند.

وی بابیان اینکه همگان باید مراقب توطئه‌های ساختارشکن دشمنان باشند، افزود: دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و نباید بگذاریم با ترفندهای دشمنان و بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی از سوی آنان به‌نظام و آرمان های امام و شهدا آسیب وارد شود.

نماز جمعه محل شکست توطئه های دشمن

امام جمعه دامغان بابیان اینکه نماز جمعه محل بصیرت بخشی، آگاهی دهی و دعوت مومنان به تقوا فردی، اجتماعی و موهبت الهی به مردم محسوب می‌شود، ابراز داشت: امام جمعه هرگز به موضوعات جناحی برخورد نمی‌کند و همه اقشار جامعه را تحت حمایت و صیانت خود قرار می‌دهد.

حسینیان بابیان اینکه نماز جمعه عامل اجتماع و سنگر وحدت است، تصریح کرد: نماز جمله محل شکست توطئه‌های دشمن در جنگ فرهنگی، قرارگاه بصیرت، مرکز آگاهی سیاسی و معنوی و نمایشی از اقتدار سیاسی اجتماعی اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از امتیازات مهم و حائز اهمیت در برپایی نماز جمعه این است که ائمه جمعه مطالبات رهبر معظم انقلاب و مشکلات مردم را از تربیون نماز جمعه بیان می‌کنند.

فعال بودن ۵۲ مسجد در دامغان

امام جمعه دامغان بابیان اینکه در حال حاضر در ۹۵۰ نقطه از کشور نماز جمعه اقامه می‌شود، اظهار داشت: ائمه جمعه با سخنان خود در آیین‌های وحدت‌بخش جمعه توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

حسینیان با اشاره به فعال بودن ۵۲ باب مسجد در شهرستان دامغان، تصریح کرد: برای ساخت مصلی امام خمینی (ره) در جوار گلزار شهدای دامغان در سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار جذب شد که این مصلا در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در حال ساخت است.

وی بابیان اینکه شهرستان دامغان در عملیات غرورآفرین مرصاد ۱۱ شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است، افزود: دامغان در طول هشت سال دفاع مقدس طی عملیات‌های بزرگ و کوچک حضوری پررنگ داشت و نقش خود را در دفاع از کشور به‌خوبی ادا کرد لذا باید ضمن گرامیداشت پنجم مرداد سالروز عملیات مرصاد راه آن‌ها در جامعه تبیین و تداوم یابد

وجود ۴۷ هزار مشترک آب شهری در دامغان

امام جمعه دامغان با اشاره به وجود ۴۷ هزار مشترک آب شهری در این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به وجود خشکسالی و بر اساس آمارهای ارائه‌شده ۳۸ درصد از رودخانه‌ها و ۱۴ درصد از چشمه‌های موجود با کاهش آب مواجه هستند.

حسینیان در ادامه تصریح کرد: ۸۶ درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی، ۹ درصد آب شرب و پنج درصد صرف مصارف صنعتی در سطح کشور می‌شود.

وی به نقش رسانه ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه با توجه کمبود آب و خشکسالی های موجود تاکید کرد و افزود: دولت نیز باید نقش خود را در تامین آب و جلوگیری از خشکسالی بیش از گذشته تقویت کند و موضوع ترویج و گسترش آبیاری قطره‌ای در بحث کشاورزی در دستور و سرلوحه کار خود قرار دهد.