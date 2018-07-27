به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی قویترین مردان استان مرکزی گرامیداشت میلاد با سعادت امام رضا(ع) و دهه کرامت در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان روز جمعه در سالن ورزشی شهید مدافع حرم زهره وند در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، ورزشکاران در این مسابقات در سه آیتم شامل دسته وزن منهای ۹۰ کیلوگرم آیتم های دمبل ۴۰ کیلوگرمی و لیفت گاری ۱۵۰ کیلوگرمی، دسته وزن منهای ۱۵۰ کیلوگرم در آیتم های کنده ۸۰ کیلوگرمی، دمبل ۵۰ کیلوگرمی و لیفت گاری ۲۱۰ کیلو گرمی و دسته وزن به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم در آیتم های کنده ۹۰ کیلو گرمی، دمبل۶۰ کیلوگرمی و لیفت گاری ۲۳۰ کیلوگرمی به رقابت پرداختند.

در پایان در رده سنی بزرگسالان در دسته ۹۰ کیلوگرم حسین بیات و ابوالفضل کمندی مقام های اول و دوم را کسب کردند. در دسته به اضافه ۱۰۵ کیلو گرم هم سید مسعود شعبانی مقام نخست را کسب کرد، صابر امینی نایب قهرمان شد و عرفان باد کوبه در جایگاه سوم ایستاد.

به گزارش مهر، در رده سنی جوانان هم، در دسته ۹۰ کیلوگرم محمد آمره ای، مجید خودستان و میثم احمد آبادی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و در دسته ۱۰۵ کیلوگرم، داریوش داود آبادی و علی فاضلی اول و دوم شدند. در دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم هم مهدی احد آبادی و ابوالفضل یعقوبی در جایگاه اول و دوم ایستادند.

گفتنی است این مسابقات زیر نظر هیات پرورش اندام و بدنسازی استان مرکزی برگزار شد.