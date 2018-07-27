به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رییس‌جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو اعلام کرد که ونزوئلا ۵ صفر از پول بولیوار را حذف خواهد کرد، این‌درحالی است که قبلا قرار بود ۳ صفر از این پول حذف شود. دولت با این کار تلاش می‌کند با تورمی که پیش‌بینی شده است امسال به ۱ میلیون درصد برسد، هماهنگ شود.

از سال ۲۰۱۴ که قیمت‌های نفت سقوط کردند، اقتصاد این کشور عضو اوپک هم نتوانست سیستم سوسیالیستی خود را پابرجا نگاه دارد و به طور مداوم در حال نزول است. در ماه جون طبق اعلام کنگره که توسط مخالفان دولت اداره می‌شود، تورم این کشور ۴۶۰۰۰ درصد اعلام شد. اما آی‌ام‌اف اعلام کرد که امسال تورم این کشور می‌تواند ۷ رقمی شود و بحران اقتصادی این کشور مشابه بحران زیمباوه در سال ۲۰۰۰ و آلمان در ۱۹۲۰ خواهد شد.

مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: اصلاحات اقتصادی از ۲۰ آگوست آغاز خواهد شد. او پول‌های جدید را هم که از ماه بعد منتشر خواهند شد، نمایش داد.

او بدون این‌که جزئیاتی ارائه کند گفت: با این اصلاحات اقتصادی پول بولیوار به ارز دیجیتال پترو متصل خواهد شد.

نرخ بسیار بالای تورم در این کشور، به دست آوردن پول نقد را تقریبا غیرممکن کرده است.

در حال حاضر حداقل دستمزد ونزوئلا معادل یک دلار در هر ماه است که باعث شده است شهروندان به سختی بتوانند خوراک و مواد دارویی لازم خود را تهیه کنند.

همچنین مادرور اعلام کرد امتیاز انحصاری حوزه نفتی بزرگ اورینوکو را به بانک مرکزی این کشور واگذار می‌کند تا به تقویت ذخایر بین‌المللی این بانک کمک کند.