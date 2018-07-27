به گزارش خبرنگار مهر، کل این خسوف ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه طول خواهد کشید.

در این رویداد نجومی ماه در اولین مرحله گرفت وارد نیم سایه زمین می شود که نشان از آغاز گرفت است. بعد از آن ماه به تدریج بیشتر داخل نیم سایه زمین فرو می رود تا اینکه بالاخره لبه ماه وارد تمام سایه زمین شود؛ این مرحله آغاز گرفت جزئی نام دارد.

ماه با حرکت در سایه زمین بیشتر وارد تمام سایه زمین می شود تا اینکه لبه مقابل ماه هم وارد تمام سایه زمین خواهد شد که بعد از آن کل ماه در تمام سایه زمین قرار گرفته و ماه گرفتگی کلی آغاز می شود. سپس، ماه به حرکت خود در تمام سایه زمین ادامه می دهد تا به اوج برسد.

رویت این گرفت در صورت مساعد بودن هوا از هر جای کشور امکان پذیر است.

این ماه گرفتگی تا سحرگاه شنبه ساعت ۳:۵۹ دقیقه ادامه دارد. کل این خسوف ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه زمان می برد.

زمان دقیق جزئیات ماه گرفتگی

جدول مدت زمان طولانی ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱

یکی از دلایل طولانی بودن این ماه گرفتگی این است که مدار ماه به دور زمین به شکل بیضی است و دارای اوج و حضیض است.

ساختار کلی طولانی ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱

در این خسوف، مرکز قرص ماه کمی از مرکز تمام سایه زمین عبور می کند و همین باعث شده تا چند دقیقه از طولانی ترین خسوف ممکن یعنی یک ساعت و ۴۷ دقیقه کوتاه تر باشد ولی در هر صورت طولانی ترین خسوف قرن بیست و یکم خواهد بود.

برنامه رصد این رویداد مهم نجومی هم اکنون در مرکز فضایی البرز وابسته به سازمان فضایی ایران با حضور خبرنگاران و عکاسان در حال برگزاری است.

نقشه مناطق مختلف زمین از نظر امکان رویت ماه گرفتگی