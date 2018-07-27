فشار روانی دشمن برای ایجاد شکاف بین ملت و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: دشمنان نظام برای به زانو درآوردن انقلاب 40 سال است که نقشه می‌کشند و امروز هم با فشارهای روانی درصدد ایجاد شکاف بین ملت و دولت است.

وی عدم توجه به این بازی‌های روانی و تکیه بر توان داخل برای مقابله با تهدیدات دشمنان را مورد تاکید قرار داد و افزود: اقتصاد مقاومتی و به تبع آن حمایت از تولید ایرانی تنها نسخه شفابخش و نجات‌دهنده کشور برای بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان عنوان کرد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به دیدار اخیر وزیر امور خارجه و دیپلمات‌ها با رهبر معظم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری از وزارت امور خارجه و دیپلمات های کشورمان خواست از تشر و هیاهوی دشمنان در گفت و گوها نترسند و همواره با روحیه انقلابی و پایبند به مواضع اسلامی باشند.

آیت‌الله علما افزود: رهبر فرزانه انقلاب روحیه انقلابی را لازمه انجام امور بیان فرمودند و با تاسی از این فرمایشات اقتدار در مقابل تهدید قدرتها و اخم دشمنان باید درسی برای همه ما باشد.

وی دفاع صریح و قاطع از مظلوم را از درس‌های اسلام عنوان کرد و افزود: حمایت از مظلوم و استکبارستیزی از اهداف مهم انقلاب است و بر اساس این خط مشی که مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری است باید عمل کنیم.

امام جمعه کرمانشاه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد را یادآور شد و بیان داشت: صدام پس از پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی آخرین نقشه استکباری خود را توسط گروهک منافقین انجام داد که با هوشیاری فرمانده کل قوا، رزمندگان و فرماندهان و حضور مردمی این توطئه خنثی شد.

آیت‌الله علما همچنین به سالروز اقامه اولین نماز جمعه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به امامت آیت‌الله طالقانی در پنجم مردادماه اشاره و تصریح کرد: نماز جمعه سنگر وحدت مسلمین است و باید به حکم حاکم عادل اقامه شود و در آن مسائل روز مسلمین و مواضع حاکم برای مردم تبیین شود.