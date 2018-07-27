به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی انجام گرفته از سوی روزنامه «هافینگتون پست» حاکی از آن است که بیش از نیمی از مردم آمریکا با ایده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر جنگ با ایران مخالف هستند.

طبق این نظرسنجی، فقط ۲۳ درصد از مردم ایالات متحده از ایده اعلام جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند و ۵۳ درصد با آن مخالف هستند. این درحالی است که از این میان، آمار آنهایی که در اعلام جنگ علیه ایران جدی هستند رقم ناچیز ۹ درصد است حال آنکه آمار آنهایی که مطلقاً مخالف جنگ با ایران هستند، ۳۷ درصد اعلام می‌شود.

البته آنهایی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به ترامپ رای دادند بیشتر طرفدار درگیری با ایران هستند اما جالب آنکه ۲۹ درصد از این جماعت نیز مخالف جنگ‌طلبان هستند.

گفتنی است نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد اگرچه مردم آمریکا مخالف جنگ با ایران هستند، اما اغلب آنقدر ترامپ را دیوانه تصور می‌کنند که واقعا سودای تقابل با ایران را در سر داشته باشد!

این نظرسنجی پس از آن انجام گرفت که ترامپ در توییتی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، مدعی شد: در صورت تهدید مجدد آمریکا، ایران شاهد عواقبی خواهد بود که تاریخ پیش از این کمتر به خود دیده است.

این توییت ترامپ واکنشی بود به اظهارات روحانی که گفته بود: آمریکا با تهدید به جلوگیری از صادرات نفت ایران، با دُم شیر بازی نکند.