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۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

هافینگتون پست: ۵۳ درصد آمریکایی‎ها مخالف جنگ با ایران هستند

هافینگتون پست: ۵۳ درصد آمریکایی‎ها مخالف جنگ با ایران هستند

نتایج یکی از تازه‌ترین نظرسنجی‎ها گویای آن است که بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف ایده جنگ‎طلبانه ترامپ علیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی انجام گرفته از سوی روزنامه «هافینگتون پست» حاکی از آن است که بیش از نیمی از مردم آمریکا با ایده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر جنگ با ایران مخالف هستند.

طبق این نظرسنجی، فقط ۲۳ درصد از مردم ایالات متحده از ایده اعلام جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند و ۵۳ درصد با آن مخالف هستند. این درحالی است که از این میان، آمار آنهایی که در اعلام جنگ علیه ایران جدی هستند رقم ناچیز ۹ درصد است حال آنکه آمار آنهایی که مطلقاً مخالف جنگ با ایران هستند، ۳۷ درصد اعلام می‌شود.

البته آنهایی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به ترامپ رای دادند بیشتر طرفدار درگیری با ایران هستند اما جالب آنکه ۲۹ درصد از این جماعت نیز مخالف جنگ‌طلبان هستند.

گفتنی است نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد اگرچه مردم آمریکا مخالف جنگ با ایران هستند، اما اغلب آنقدر ترامپ را دیوانه تصور می‌کنند که واقعا سودای تقابل با ایران را در سر داشته باشد!

این نظرسنجی پس از آن انجام گرفت که ترامپ در توییتی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، مدعی شد: در صورت تهدید مجدد آمریکا، ایران شاهد عواقبی خواهد بود که تاریخ پیش از این کمتر به خود دیده است.

این توییت ترامپ واکنشی بود به اظهارات روحانی که گفته بود: آمریکا با تهدید به جلوگیری از صادرات نفت ایران، با دُم شیر بازی نکند.

کد مطلب 4358318
مریم خرمایی

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    نظرات

    • سید IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
      0 1
      پاسخ
      به وزارت خزانه داری آمریکا پشنهاد میدم قیمت پوشک بزرگسال رو بالا نبرید. آمریکایی ها تا حالا جنگ ندیده اند یه نارنجک تو واشنگتن بترکه، خودشون و خراب میکنن.

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