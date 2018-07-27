رضایت بازرسان اتحادیه اروپا از نحوه عملکرد انتخابات پاکستان

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، تیم نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات پاکستان، طی گزارشی عملکرد کمیته نظارت بر انتخابات ۲۰۱۸ سراسری پاکستان و همچنین نحوه برگزاری این انتخابات را رضایت بخش عنوان کرد.

در این گزارش آمده است که بازرسان اتحادیه اروپا از ۳۰۰ مرکز رای گیری در شهر ها و روستای مختلف بازدید کرده و از نزدیک شاهد عملکرد حوزه های انتخاباتی بوده اند.

رئیس تیم بازرسان اتحادیه اروپا اعلام کرد که به طور کلی عملکرد کمیته ناظر بر انتخابات پاکستان نسبت به سال ۲۰۱۳ بهتر شده است.

وی همچنین اعلام کرد که گزارش جامع در مورد عملکرد کمیته نظر بر انتخابات پاکستان به زودی اعلام خواهد شد.

ای آر وای نیوز نیز طی گزارشی نوشت: «مایکل گیلر» رئیس هیئت اعزامی اعلام کرد: نحوه برگزاری انتخابات رضایت بخش است و از نظر ما انتخابات در سلامت کامل برگزار شده است.

گیلر گفت: ما تعرفه‌های انتخاباتی را نیز چک کردیم و مشکلی در آنها مشاهده نمی‌کنیم.

افزون بر این بازرسان اتحادیه اروپا اعلام کردند که در گزارش خود در مورد اینکه آیا عملکرد کمیته ناظر به انتخابات پاکستان غیر جانبدارانه بوده است یا نه و اینکه آیا همه نامزدهای انتخاباتی از شرایط عادلانه یکسانی برخوردار بودند یا نه را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز طی خبری اعلام کرد که بازرسان اتحادیه اروپا طی گزارش خود اعلام کردند که انتخابات پاکستان فاقد برابری و فرصت یکسان برای همه احزاب بوده است.