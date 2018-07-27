به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مدیریت این تماشاخانه براساس نظر کارشناسان و تعهدات مدیریت قبلی، فهرست اجراهای سال ۹۷ تا شروع جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر را با میزبانی از چهار گروه نمایشی اعلام کرد.

تماشاخانه سنگلج به ترتیب میزبان نمایش های ذیل خواهد بود:

۱.نمایش عبدالمیمون، نویسنده: محمد چرم‌شیر، کارگردان: کهبد تاراج

۲.نمایش آهسته با گل سرخ، نویسنده: اکبر رادی، کارگردان: هادی مرزبان

۳.نمایش دیوان تئاترال، نویسنده: محمود استادمحمد، کارگردان: لادن نازی

۴.نمایش قحط الرجال، نویسنده و کارگردان: محمدرضا آزادفرد