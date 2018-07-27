ایران قدرتمندترین تیم بسکتبال غرب آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، جان تابت بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان با اشاره به مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا که از شنبه در گرگان آغاز می‌شود، اظهار کرد: فدراسیون بسکتبال ایران شرایط شهر گرگان را به ما اطلاع دادند و ما هم با میزبانی گرگان برای مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا موافقت کردیم زیرا این شهر بسکتبال خیز است.

وی افزود: ایران از قدرت‌های بسکتبال منطقه است که چندین بار از رقابت‌های غرب آسیا میزبانی کرده و ما هم برگزاری مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در این کشور را مناسب دیدیم.

دبیرکل کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا با بیان اینکه ایران در رده‌های پایه قدرتمندترین تیم غرب آسیا است، اظهار کرد: تیم ایران از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا است و با توجه به میزبانی و حمایت هوادارانش شانس بالایی دارد.

تابت با بیان اینکه پنج کشور برای حضور در مسابقات بسکبتال نوجوانان غرب آسیا اعلام آمادگی کردند، گفت: ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق در این دوره از مسابقات حضور دارند و به طور قطع این رقابت‌ها در سطح بالایی برگزار خواهد شد و دو تیم جواز حضور در مسابقات بسکتبال نوجوانان قهرمانی آسیا را به دست می‌آورند.

وی یادآور شد: کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا از سال آینده برای رده‌های سنی زیر ۱۵ سال و زیر ۱۶ سال هم برنامه دارد و رقابت‌های این رده‌های سنی را هم برگزار خواهیم کرد.