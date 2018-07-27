ایران به مجارستان باخت/ فردا مصاف با سوئد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله دوم از رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی جهان در کازان روسیه، هندبالیست های ایران عصر امروز جمعه پنجم مردادماه به مصاف تیم مجارستان رفتند. شاگردان افتخاری که پیش از این صعود خود را به جمع هشت تیم برتر جهان قطعی کرده بودند، در مسابقه امروز با نتیجه ۲ بر یک برابر مجارستان متوقف شدند.

نیمه اول این دیدار ایران ۱۴ بر ۱۲ بازی را برد. در نیمه دوم مجارستان ۳۲ بر ۱۳ ایران را مغلوب خود کرد تا به این ترتیب بازی به نتیجه مساوی بکشد. در بازی تن به تن مجارستان ۵ بر ۴ تیم ایران را مغلوب کرد و در مجموع دو بر یک نتیجه را به سود خود پایان برد.

ایران در مرحله دوم با تیم های کرواسی، مجارستان، اسپانیا ، اروگوئه و ویتنام هم گروه بود. تیم هندبال ساحلی مردان ایران در ادامه مسابقه در مرحله یک چهارم نهایی فردا به مصاف سوئد خواهد رفت.

هشتمین دوره رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی جهان از دوم تا هفتم مردادماه در کازان روسیه برگزار می شود.