به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه پیام خود آورده است: لزوم تسریع در روند تشکیل دولت خدمتگزار با وزرایی که کاملا حرفه ای باشند و بر اساس برنامه های علمی شفاف و محکم فعالیت کنند، مورد تأیید و پشتیبانی این جریان است.

رهبر جریان حکمت ملی ادامه داده است: این جریان در انتخاب نخست وزیری قاطع و مقتدر برای مرحله آتی با مرجعیت عالی هم عقیده است.

حکیم با صحه گذاشتن بر فرمایشات مرجعیت عالی دینی مبنی بر ترغیب مردم برای اعمال اراده شان در صورت عمل نکردن دولت و پارلمان به وعده های خود آورده است: جریان حکمت ملی با تاکیدات مرجعیت عالی مبنی بر ضرورت اجتناب ناپذیر اصلاحات و دعوت ایشان برای تصویب قوانینی که اجازه اعطای امتیازات ویژه به قشر خاصی را نمی‌دهد، همصدا می شود تا از این طریق انصاف و عدالت اجتماعی محقق گردد.

وی در پایان تصریح کرده است: ما حمایت کامل خود را نیز از مأموریت دولت و دستگاه‌های نظارتی در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری اعلام می کنیم و از فراکسیون های سیاسی می خواهیم تا بر اساس شروط ملی به اجماع نظر برسند تا تشکیل دولت آتی تسریع داده شود و شایسته‌ترین افراد بر اساس آن شروط انتخاب شوند.