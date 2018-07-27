موسیقی زبان دل و فرهنگ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی عصر جمعه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان در ساری با بیان اینکه موسیقی پیونددهنده و وصل کننده است اظهار داشت: موسیقی زبان بی زبانان نیست بلکه زبان دل است و آنهایی که زبان یکدیگر را متوجه نمی شوند در باطن با زبان موسیقی ارتباط برقرار می کنند.

وی افزود: موسیقی ایرانی به دلیل اصالت موجود در آن همواره مورد توجه قرار دارد و جشنواره موسیقی بومی رویداد مهم فرهنگ در استان به شمار می رود.

شالویی ادامه داد: این جشنواره درحالی برگزار می شود که یکی از هنرمندان بزرگ خطه مازندران به نام ابوالحسن خوشرو در بستر بیماری است و این هنرمند سالهای سال در عرصه هنر بومی مازندران درخشیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از گروههای مختلف هنری داخلی و خارجی شرکت کننده در جشنواره تقدیر کرد.

سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان – لیلم از اول مردادماه در پنج شهر مازندران و سمنان آغاز شده بود.