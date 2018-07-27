حضور روحانیت و مردم در کنار هم دشمنان کشور را شکست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه جمعه در آیین نکوداشت ستاره محراب شهرستان ملارد، «حجت الاسلام احمد عقیلی» طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت مساجد گفت: در هر محله ای مسجد شلوغ تر باشد، مردم آن محل با کرامت تر هستند، علما نیز به عنوان سربازان امام زمان(عج) همواره در طول تاریخ برای دین زحمت کشیدند، به علما احترام بگذارید.

وی با تاکید بر آموزش علوم دینی گفت: لباس روحانیت، لباس رزم و لباس خدمت، مهربانی و دادرسی و فریادرسی و مناجات با خدا و عشق به امام زمان(عج) است.

امام جمعه موقت تهران علاقه به عمامه و روحانیت را نشانه فطرت دانست و افزود: محبت به علما یکی از نشانه های ایمان و معرف جریان عاشورا است، روحانیت تافته جدا بافته و نظرکرده ائمه اطهار علیهم السلام است، پیامبر(ص) فرمودند «هرکس عالمی را احترام کند، من را احترام کرده است. » .

صدیقی با بیان این که علاقه به علما سبب محکم تر شدن دین و ایمان می شود، اضافه کرد: باید دل ما با علما و روحانیون باشد، نکند از مجالس علما غایب شویم، اگر در محضر علما زانو نزنیم و مسجدی و نماز جماعتی نباشیم، خدا رهایمان خواهد کرد، لذا روز قیامت، یکی از شکات، عالمی است، که مردم قدر وی را ندانسته اند، مسجد نیز شاکی دیگری است، همسایه مسجد باید شان مسجد را نگاه داشته و در مسجد نماز بخواند، قرآن از دیگر شکات روز قیامت است، اگر قرآن را نخوانده و عمل نکنید، قرآن از شما شکایت می کند، قرآن را متروک نکنید.

وی با اشاره به روایات گفت: دوری از علما برکت را از مال و عمر بر می دارد و افراد بد را بر انسان مسلط می سازد و فرد را بی دین از دنیا می برد، البته ما هرکس را عالم نمی دانیم، برخی بازیگر سیاسی هستند و لباس امام زمان(عج) را بیخود به تن کرده اند، روحانیتی که با ولایت همراه نباشد، را آخوند نمی دانیم، این ها جنود شیطان و مقابل شهدا هستند، اما علمایی که در خط ولی امر و شهدا و مردم هستند، واجب الاحترام هستند و بی احترامی به این علما صحیح نیست و آثار بدی دارد.

امام جمعه موقت تهران با بیان این که مساجد و نمازهای جمعه سنگر هستند، اضافه کرد: بعثی ها قرار بود، ۳ روزه ایران را اشغال و قتل عام کنند، اما حضور علما در کنار فرزندان شما این مملکت را بیمه کرد و سبب پیروزی در دفاع مقدس شد، امروز نیز حضور روحانیت و مردم در کنار هم دشمنان را شکست خواهد داد، برای این که مملکت شما آسیب نبیند، باید پشتیبان ولایت فقیه باشید.

بر اساس این گزارش، مراسم تجلیل از روحانی برجسته «حجت الاسلام احمد عقیلی» با حضور محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس و حجج الاسلام سید حسین حسینی نوری، امام جمعه ملارد و علی مروج امام جمعه اندیشه، موسی سالمی امام جمعه شهریار، سید حسین حسینی امام جمعه صفادشت، بهمن خطیبی، فرماندار ملارد و جمع کثیر و پرشوری از مردم مومن و ولایی غرب استان تهران برگزار شد.