به گزارش خبرگزاری مهر، مدعیان پنج وزن کشتی آزاد تورنمنت بین المللی جام یاشاردوغو امشب برای شناختن حریفان خود در مراسم قرعه کشی شرکت کردند که رقبای آنها به شرح زیر مشخص شدند:

در وزن ۶۱ کیلوگرم محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با روسلان قاسیم اف از آذربایجان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران عراق و بلاروس می رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با حیدر یاووز از ترکیه مصاف می دهد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی در دور اول با حاجی رجب اف از بلاروس مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران هند و قزاقستان می رود.

علیرضا کریمی دیگر نماینده کشورمان در وزن ۹۲ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با لیوبومیر ساگالیوک از اوکراین کشتی می گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یداله محبی در دور نخست مقابل حریفی از کشور ترکیه قرار می گیرد و در صورت برتری مقابل این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران اوکراین و ترکیه می رود.

مسابقات اوزان فوق از فردا (شنبه) و با برگزاری دیدار های مقدماتی آغاز می شود.