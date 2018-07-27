شناسایی پرستاران حرفه ای/صدور پروانه کار پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر دالوندی، با اشاره به اهمیت صدور پروانه صلاحیت حرفه ای، اظهارداشت: صدور این پروانه، باعث ارتقاء جایگاه اجتماعی پرستاران و ایجاد انگیزه انها در ارایه خدمات به جامعه می شود و مردم با اطمینان بیشتری خدمات بیمارستانی و خارج بیمارستان‌ها را دریافت خواهند کرد.

وی از تشکیل شورای هماهنگی صلاحیت حرفه ای در استان‌ها تحت نظر دبیرخانه شورای عالی صلاحیت حرفه ای که سازمان نظام پرستاری هم جزو آن است، خبر داد و افزود: شاخص ها و معیارهای صلاحیت حرفه ای توسط شورای عالی صلاحیت حرفه ای تعیین و مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و ممکن است که این شاخص ها در سطح ملی و یا منطقه ای مورد نظر قرار گیرد.

دالوندی ادامه داد: پس از اینکه شاخص ها و معیارها نهایی شوند ، سپس به شوراهای استانی ابلاغ و در نهایت در صورتیکه طرح به صورت منطقه ای بخواهد اجرا شود باید بومی سازی لازم انجام گیردو در غیر اینصورت بدون تغییر اجرا خواهد شد.

وی افزود: بر اساس دستور وزیر بهداشت صدور و اعطای صلاحیت حرفه ای توسط سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره های سراسر کشور انجام خواهد شد و پرستاران بر اساس معیارهای اعلامی می توانند در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به کار خود ادامه دهند و از نظر حرفه ای بیشتر به مردم معرفی گردند.

دالوندی گفت: افرادی که در خارج از بیمارستان در مراکز سالمندی یا مراکز مراقبت پرستاری در منزل بدون داشتن صلاحیت حرفه ای و پروانه شغلی از ارائه هر گونه خدمات مراقبتی منع خواهند شد وطبق ضوابط قانونی با انها رفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: پروانه صلاحیت حرفه‌ای نقش ارزنده‌ای در معرفی پرستار حرفه ای در جامعه ایفا خواهد کرد و به عنوان یکی از ام المطالبات جامعه پرستاری محسوب می‌شود و بسیار حائز اهمیت خواهد بود ، زیرا در صنعت مراقبت صنعت فرصت های بسیار بزرگی جهت اشتغال وجود دارد، بطوریکه ۵۰۰ هزار شغل را در جامعه می تواند به خود اختصاص دهد و مرز های حرفه را تعیین خواهد کرد.

دالوندی گفت: با اجرای صلاحیت حرفه‌ای مشخص می شود به چه نیروهایی برای تربیت احتیاج داریم. که از طریق بانک اطلاعاتی که قرار است در سراسر کشور و به صورت کمک به آمایش سرزمینی تشکیل شود، که می توان اطلاعات لازم و توزیع نیرو ها را به دست آورد وبه توزیع نیروی انسانی در سطح استان ها کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای صلاحیت حرفه‌ای به دانشگاه ها ابلاغ شده است که شوراهای هماهنگی مورد نظر تشکیل شود زیرا شورا ترکیبی است از رئیس دانشکده مدیر پرستاری استان مدیر پرستاری مرکز استان و رئیس هیات مدیره نظام پرستاری از طرف سازمان خواهد بود.

دالوندی افزود: آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم در شورای عالی صلاحیت حرفه ای تدوین و تهیه خواهد شد و به شوراهای هماهنگی استانی ابلاغ می شود که بر اساس آن بتوان صلاحیت حرفه ای را به افراد اعطا کرد.

وی گفت: یکی از مهم ترین رکن جامعه پرستاری صلاحیت حرفه ای است زیرا در هر کشوری که بخواهیم کار کنیم باید دارای این پروانه باشیم و این امر باعث فعال شدن دانشگاه ها، انجمن ها، سازمان‌ها و هیئت های مدیره نظام پرستاری سراسر کشور می شود. زیرا صلاحیت حرفه ای تنها مختص یک بار نیست و هر چند سال یکبار این امر تجدید نظر می شود و این افراد باید دانش خود را به روز کنند زیرا علم و دانش ، مهارت ها و توانی ها و شایستگی ها هر سال در حال تغییر ند بنابراین صلاحیت حرفه ای یک جریان دینامیک و پویا است و در تمام سیستم در حال تغییر و گردش و به روز رسانی است.