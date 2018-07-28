به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه طبق آمار ارسالی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، همدان با ثبت نام ۴۱۶ تعاونی در جشنواره تعاونی های برتر موفق به کسب رتبه سوم کشوری در تعداد تعاونی های ثبت نامی در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر شد، گفت: استان همدان در تعداد تعاونی های ثبت نامی نسبت به تعاونی های فعال بعد از استانهای اردبیل و البرز موفق به کسب مقام سوم بین ادارات کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کشور شد.

توصیفیان شرایط انتخاب تعاونی برتر را عنوان کرد و گفت: تعاونی هایی می توانند موفق به کسب رتبه برتر استانی شوند که حداقل ۳ سال از فعالیت آنها گذشته باشد و زیان ده نباشند کمااینکه استانداردهای تولید و خدمات رعایت کرده باشند.

وی بابیان اینکه در تعاونی های برتر کارکنان از مزایای قانونی و بیمه برخوردار هستند، عنوان کرد: از ۴۱۶ تعاونی ثبت نام شده در استان همدان تعداد ۸۳ تعاونی در بخش کشاورزی، ۱۰۹ تعاونی در بخش صنعت، ۸۱ تعاونی در بخش خدمات، ۹ تعاونی در بخش معدن، ۹ تعاونی در بخش تامین نیاز تولیدکنندگان، ۵ تعاونی در بخش فرش دستباف، ۹ تعاونی در بخش حمل ونقل، ۳۳ تعاونی در بخش تامین نیاز مصرف کنندگان، ۸ تعاونی اعتبار، ۱۹ تعاونی مسکن، ۴ تعاونی زنان، ۱۹ تعاونی دهیاری، ۸ تعاونی عمران واتاق تعاون در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

توصیفیان با اشاره به استقبال تعاونی ها از این جشنواره گفت: تعاونی ها در این دوره در ۲۵ گرایش مختلف ثبت نام کرده اند که در این میان تعاونی های صنعتی ۲۶ درصد از آمار ثبت نامی های را از آن خود کرده که این نشان از استقبال خوب بخش صنعت از جشنواره سیزدهم است.

مدیر کل تعاون افزود: سال گذشته تعداد ۳۷۳ تعاونی در این جشنواره شرکت کردند و با توجه به آمار ثبت نامی تعاونی ها تا کنون شاهد رشد ۱۵ در صدی تعاونی ها نسبت به سال قبل بوده ایم.

وی ادامه داد: این جشنواره براساس شاخص هایی که از طرف وزارتخانه ارسال می شود در دو قسمت شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی برگزار و شرکتهای تعاونی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: در هر گرایش یک تعاونی به عنوان تعاونی برتر استانی انتخاب خواهد شد و امتیاز دهی بر اساس داوری و مستندات ارسالی از سوی شرکت کنندگان و از طریق سامانه جشنواره انجام می شود.

وی اضافه کرد: تعاونی‌ها بستر فعالیت جمعی و عامل توسعه جامعه هستند و باید توانمندسازی اجتماعی و اهداف اقتصادی را با هم دنبال کنند.

توصیفیان با تاکید بر حمایت از تعاونی ها افزود: فعالیت اقتصادی افراد در قالب تعاونی و امکان دسترسی ارزان قیمت به منابع مالی مدنظر قرار گرفته و به عنوان یک اصل لحاظ شده است.