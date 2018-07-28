به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ، شرکت توانیر با ابلاغ بخشنامهای بر گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر محدود به ظرفیت انشعاب با همکاری شرکت های توزیع نیروی برق تاکید کرد.
بر اساس اعلام ساتبا، خشکتر شدن اقلیم کم آب کشور و محدود شدن تامین برق از نیروگاه های برق آبی و حرارتی که نیاز به آب دارد سبب شده است نقش نیروگاههای خورشیدی که بدون نیاز به آب بیش از ۷۰ درصد برق خود را ماه های گرم سال تولید میکنند در برنامهریزیهای تامین برق کشور برجستهتر شود.
از این رو شرکت توانیر ابلاغیه جدیدی صادر کرد که بر اساس آن تمامی شرکت های توزیع نیروی برق فرآیند خرید تضمینی برق را به نمایندگی از طرف ساتبا بر عهده بگیرند و بدین ترتیب متقاضیان احداث نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب می توانند مطابق روال گذشته با مراجعه به شرکت های توزیع سراسر کشور که اسامی آنها در وب سایت سازمان ساتبا نیز درج شده، اقدام به مبادله قرارداد و احداث نیروگاه کنند.
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