موافقت کُردها با تحویل دادن کنترل شهرهای سوریه به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع آگاه سوری اعلام کردند که مسئولان ارشد حزب سوریه دموکرات (قسد) تحت حمایت آمریکا به دمشق سفر کرده اند و در جریان مذاکرات صورت گرفته با مسئولان سوری به صورت اولیه با تحویل دادن کنترل شهر الرقه و مناطق مسکونی گسترده در شهر الحسکه به این مسئولان موافقت کرده اند.

بر اساس این گزارش در جریان مذاکرات مذکور که با حضور کردهای نزدیک به نظام حاکم سوریه برگزار شد به نمایندگان «قسد» ابلاغ شد که نیروهای سوری همانطور که کنترل جنوب این کشور را از دست تروریستها خارج کردند می توانند کنترل تمام شهرهایی که درحال حاضر در دست نیروهای قسد است به دست بگیرند اما ترجیح می دهند از طریق مذاکره این مسأله را حل کنند.

شورای اجرایی نیروهای قسد نیز به دمشق ابلاغ کرده است که آمریکا قصد دارد نظامیان خود و پایگاه های نظامی اش را از خاک سوریه خارج کند.