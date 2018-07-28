به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست معرفی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه زیرساخت های عمرانی گفت: مترو یکی از افتخارات ماست که در طول ساخت و بهره برداری همواره از تکنولوژی و قدرت مهندسی بومی بهره برده است. در برخی مناطق برای ساخت مترو از بخش های نامناسب شهری به سختی عبور کردیم به عنوان مثال در زمان احداث خط متروی خیابان شریعتی مجبور بودیم که تکه ای از کوه را بشکافیم و یا در خیابان مولوی از میان لجنزارها خط مترو را عبور دادیم، آن هم در شرایط تحریم و با تکنولوژی بومی که توانستیم در زمینه سرعت ساخت، رکورد بزنیم.

رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر مترو روزی ۳ میلیون سفر ثبت می کند و ۵۰ درصد واگن ها را در داخل می سازیم که اگر بتوانیم ۵۰ درصد مابقی را با فاینانس دولتی وارد کنیم و تعداد واگن ها را ۲ هزار دستگاه افزایش دهیم، حداکثر زمان انتظار سفر ۳ دقیقه کاهش یافته و به روزی ۶ میلیون سفر دست می یابیم. در شهرهای دیگر مانند شیراز و تبریز نیز ساخت مترو آغاز شده و به زودی متروی اصفهان و اهواز به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به افزایش تعداد شهرها در سال های پس از انقلاب گفت: نباید از افزایش شهرها خوشحال شویم چون نشان می دهد مردم از روستاها کوچ کرده اند اما با این حال پس از انقلاب ۳۸ شهر جدید احداث شده که تعدادی از آنها در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد بوده است.

چمران با بیان اینکه در تهران پس از انقلاب ۲ هزار و ۱۳۵ پارک احداث شد، ادامه داد: قبل از انقلاب سرانه فضای سبز برای هر نفر ۲ متر مربع بود که در حال حاضر به ازای هر نفر ۱۶.۲۵ متر مربع فضای سبز داریم.

وی با اشاره به طراحی اولین طرح جامع تهران در سال ۴۹ با طراحی شرکت مشاور آمریکایی یادآور شد: هم اکنون در همه بیش از هزار و ۱۰۰ شهر کشور طرح جامع طراحی شده که همه آنها را مهندسان مشاور داخلی طراحی کرده اند. برای اولین بار در تهران طرح جامع سوم در سال ۸۹ توسط شرکت مشاور داخلی طراحی شد.

رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد: برای همه روستاها به جز تعداد اندکی در حال حاضر طرح هادی تدوین شده است، ضمن اینکه در بخش ساخت و ساز نیز توانسته ایم استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز را به حداکثر برسانیم و نظارت بر ساختمان ها به خوبی توسط شرکت های متخصص داخلی بعد از انقلاب اجرایی شده است.

رئیس سابق شورای عالی استان ها تاکید کرد: در زمینه ساخت و ساز و محاسبات ساختمانی به جرأت می توان گفت نه تنها کمبود نداریم، بلکه به خوبی می توانیم با کشورهای پیشرفته در زمینه مسائل فنی رقابت کنیم.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب پارک جنگلی در کشور نداشتیم ولی پس از انقلاب ۲۷۰ پارک جنگلی در سراسر کشور احداث شد.

چمران افزود: هم اکنون یکی از مشکلات کشور بخش مسکن است که هنوز حل نشده، هر چند مسکن مهر توانست در بسیاری از شهرها نیاز اقشار کم درآمد به مسکن را برطرف کند و یکی از طرح های خوبی بود که شاید ایراداتی داشت اما به طور کلی در بسیاری از شهرها مشکل کمبود مسکن را حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز کمبود مسکن داریم و باید واحدهای مسکونی بیشتری ساخته شود تا نیاز مسکن مردم به خوبی برطرف شود.