به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان در دیدار با اعضای هیات مدیر کانون های بازنشستگی استان کردستان با اشاره سال ها تلاش و ممارست عزیزانی که در این برهه به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، بیان کرد: نگاه به بازنشسته به عنوان یک نیروی از کارافتاده باید تغییر پیدا نموده و برای ثبت تجربه های گران سنگ این عزیزان و بهره مندی از دانش و تجربه سالیان متمادی تلاش و کوشش در عرصه کار و زندگی و انتقال به نسل جوان تمام توان ها را به کار انداخت .

وی افزود: با ثبت این تجربیات آزمون و خطاها در کارها به حداقل می رسد و نسل جوان با بکارگیری آن ها ایده ها ی نو خلاقانه تری را بوجود می آورد که در نهایت زمینه پیشرفت و ترقی در استان و کشور می گردد .

وی گفت: در حوزه هنری استان برآنیم تا درقالب تاریخ شفاهی هنرمندان و پیشکسوتان و افراد تأثیرگذار جامعه خاطرات و تجربیات عزیزان را گرد آوری نماییم و این آمادگی را داریم تا در خصوص ثبت خاطرات بازنشستگان عزیز با همکاری کانون بازنشستگان استان اقدام نماییم.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بیان کرد: تکریم از بازنشستگان باید در مقام عمل و واقعی باشد و از کارهای شعاری و گذرا دوری نماییم و این آمادگی را داریم هم برابر وظایف سازمانی و هم برابر وظایف فراتر از سازمان در حل مسائل و مشکلات مربوط به بازنشستگان با کانون بازنشستگان استان همکاری نماییم.

وی ایجادبانک اطلاعاتی و شناسایی استعدادها و ظرفیت های هنری بازنشستگان را ضروری دانست و گفت: در کنار برگزاری ویژه برنامه هایی مختص بازنشستگان هنرمند همچون برپایی نمایشگاه هنری ، ورک شاپ و ... برگزاری نشست های هم اندیشی بین بازنشستگان و جوانان می تواند در بالا بردن سطح توانمندی جوانان بسیار مفید باشد.

مرادی افزود: توجه به نقش و جایگان بازنشستگان در خانواده هم از بخش های بسیار مهمی است که باید در حفظ آن تلاش نماییم و این آمادگی را داریم در قالب تفاهم نامه ای با شناخت پتانسیل های طرفین و با هدف توجه جدی با ارزشمندی مقام شامخ بازنشستگان همکاری حوزه هنری استان کردستان و کانون بازنشستگان را عملیاتی و اجرایی نماییم.

در این دیدار نیز دکتر محمد احمدی رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان در گزارشی گفت: هم اکنون در سنندج ۱۴۵۰۰ بازنشسته و در سطح استان نزدیک به ۲۲۵۰۰ بازنشسته عضو کانون بازنشستگان استان می باشند و بیش از ۷۰ درصد این عزیزان کارت منزلت کانون را دریافت نموده اند .

وی از مقدمات آماده سازی سیستم خانه مهر در استان کردستان خبر داد وافزود : در این خصوص اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با قول مساعد استاندار کردستان شاهد آغاز به کار خانه مهر در استان کردستان که ویژه بازنشستگان می باشد خواهیم بود .

احمدی با اشاره به اینکه طیف وسیعی از خانواده بازنشستگان استان را فرهنگیان تشکیل می دهند افزود : این کانون هم اکنون با سرمایه عظیمی از تجربه و دانش روبرو است که می تواند در بخش های مختلف یار و یاور مسئولین استان باشد .

وی جایگاه حوزه هنری استان کردستان را در توجه به طیف های مختلف اجتماعی استان بسیار ارزشمند دانست و گفت : با شناخت این جایگاه و دلسوزی هایی که توسط رئیس حوزه هنری استان کردستان در بسط و توسعه هنر وفرهنگ صورت می گیردو درک و بینش درستی که نسبت به مسائل وجود دارد امیدوارو مطمئن هستیم که در قالب های مشخص می توان ارتباط و تعامل کانون و حوزه را گسترش داد و زمینه دلگرمی بازنشستگان را فراهم نماییم .

در ادامه اعضای کانون بازنشستگان استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و انتظارات خود پرداختند .