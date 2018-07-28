سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویداد کشوری استارت آپ گردشگری استان مازندران، ۱۸ شهریور ماه سال جاری در شهرستان بابلسر برگزار می شود افزود: این رویداد یک روزه، به منظور شناسایی طرح ها و ایده های خلاق و حمایت از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری با همکاری و مشارکت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، ۱۸ شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: حمل و نقل و انرژی، اسکان و اقامت خدمات بانکی و بیمه ای، خدمات اطلاع رسانی و پذیرایی و رفاهی، خدمات الکترونیک و فناوری اطلاعات، گردشگری سلامت، محیط زیست و گردشگری از جمله محورهای استارآپ گردشگری مازندران است.

فرزانه با بیان اینکه نظرات برتر این رویداد، جهت دعوت در رویداد ملی «هفته رقابت های استارت آپی» که در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ معرفی می شود.

وی تصریح کرد: علاقمندان فرصت دارند در صورت برخورداری از ایده های نو در حوزه گردشگری تا تاریخ ۸ شهریورماه سال جاری با رجوع به سایت اداره کل میراث فرهنگی در این رویداد شرکت کنند.

استارت آپ به یک شرکت یا کسب‌ وکار گفته می‌شود که رشد سریعی دارد، و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام‌ پذیر برای رفع یک نیاز در بازار تشکیل می شود.