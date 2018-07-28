به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طاهری، مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی پرسشگر با اشاره به نگاه دولت و سازمان برنامه به مبحث مهم مهارت آموزی گفت: سرمایه گذاری روی دانش و نیروی انسانی را از جمله مهمترین برنامه ها تلقی می کنیم، بخصوص که آثار برون زایی آن در صنعت بسیار نمود دارد و کانون توجه است.



وی افزود: اخیرا دولت همه توجهش را روی صنعت و در کنار آن سایر بخش های اقتصادی گذاشته است.



مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نکته مهم این است که عوامل متعددی روی رشد مهارت و سرمایه انسانی اثر دارند که یکی از مهمترین آنها کارایی سرمایه گذاری است گفت: رشد و انباشت سرمایه و خلق دانش تابع فرصتی است که مردم آن جامعه به کسب دانش و مهارت اختصاص می دهند. در واقع کارایی این فرصت و. صرف زمان بسیار مهم است.



طاهری ادامه داد: باید دید جهت گیری و نگاه مردم و مسئولین ما به دوره فنی و حرفه ای مهم است و آیا به آن اهمیت میدهند یا خیر؟



وی درباره زمان تخصیص اعتبار بودجه تجهیز هنرستان ها گفت: ردیف ها و اعتبارات مشخص است و تخصیص بر مبنای درآمدهای وصولی در سقف اعتبارات تامین شده صورت می گیرد. در واقع برنامه عملیاتی و کارایی دستگاه ها بررسی و طبق آن تخصیص صورت می گیرد.



وی با بیان اینکه اظهارات معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عدم تخصیص بودجه تجهیز هنرستان ها را رد می کنم گفت: در سال۱۳۹۶ تخصیص ما میانگین ۳۰ درصد در همه ردیف ها بود و برای آموزش و پرورش ۱۱۰ درصد بود. اعتبارات مربوط به فنی و حرفه ای نیز صرفا اعتبارات دوره فنی و حرفه ای وکاردانش نیست، بلکه چند دستگاه اجرایی متولی مهارت آموزی اند و یک بخش مربوط به آموزش و پرورش است. سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی کاربردی، موسسه آب و برق وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و... از این جمله اند.



مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تخصیص اعتبارات مربوط تا ۹۰ درصد محقق شده اما در قسمتی که مربوط به آموزش و پرورش است تا کنون نزدیک۲۹ درصد تخصیص داشته ایم که در مقایسه با تخصیص برخی بخش ها تخصیص خوبی است.



وی در واکنش به اینکه این ردیف ها مربوط به حقوق و مزایاست و هنوز اعتباری برای تجهیز هنرستان ها به دست آموزش و پرورش نرسیده است گفت: این بندها مربوط به ردیف حقوق و مزایا نیست و بخش برونسپاری است. از مجموع اعتبار سال جاری در ردیف برونسپاری و خرید خدمات ۲۹ درصد تخصیص داشته ایم.



طاهری در پاسخ به اینکه از ردیف ۳۷ میلیارد تومانی تجهیز هنرستان ها چه میزان به خزانه ابلاغ اعتبار شده است گفت : یکی دو هفته پبش تخصیص اعتبار داده ایم و دوستان باید به معاونت مالی آموزش و پرورش مراجعه کنند و از ذی حساب شان سوال کنند. وظیفه سازمان در قبال تخصیص انجام شده و طبق ضوابط خزانه باید مراحل طی شود.