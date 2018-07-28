به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا برنامه مسابقات وزنه‌برداری را اعلام کرد طی آن مدعیان این رشته باید در روزهای ۲۰ تا ۲۶ آگوست (۲۹ مرداد تا ۴ شهریور) به روی تخته بروند.

البته با توجه به اینکه تیم ملی وزنه برداری ایران نماینده ای در اوزان پایین ندارد، مصاف ملی پوشان کشورمان از روز اول شهریور ماه در وزن ۸۵ کیلو آغاز خواهد شد. پایان‌بخش این دوره از مسابقات نیز جدال وزنه‌برداران فوق‌سنگین در روز چهارم شهریور خواهد بود.

ضمن اینکه حضور بهداد سلیمی و سعید علی حسینی، دو مدعی عنوان‌دار و باانگیزه دسته فوق سنگین در ترکیب تیم ایران می تواند رقابتی حساس و دیدنی را بین مدعیان این دسته رقم بزند.

بر این اساس ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازیهای آسیایی به شرح زیر است:

۶۹کیلوگرم: مجید عسگری (رزرو)

۸۵ کیلوگرم: علی مکوندی

۹۴ کیلوگرم: سهراب مرادی و کیانوش رستمی

۱۰۵ کیلوگرم: محمدرضا براری و علی هاشمی

۱۰۵+ کیلوگرم: بهداد سلیمی و سعید علی‌حسینی