به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مجموعه های متفاوت در آموزش و پرورش مجموعه مدارس شاهد است که خدمت رسانی به خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، رزمندگان و... را به عهده دارد و البته در کنار آن دانش آموزان عادی نیز امکان تحصیل در این مدارس را دارند. شاید از پایان جنگ تحمیلی ۲۹ سال گذشته باشد، اما با توجه به رشادت ها و جان فشانی های شهدای مدافع حرم و همچنین شمار قابل توجهی جانباز و ایثارگر و آزاده در کشورمان فرزندان آنها همچنان در ورودی های آموزش و پرورش، رفت و آمد دارند. یکی دیگر از خدماتی که به این خانواده ها سال هاست ارائه می شود، در بحث کنکور است که به نام سهمیه کنکور می شناسیم و در این سال ها البته تغییراتی داشته است. آخرین تغییر در مصوبه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی خود را نشان می دهد که می گوید: با توجه به تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت می گیرد.

بر اساس قوانین فوق، ۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. همچنین ۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.

بر اساس قوانین مذکور، حد نصاب نمره ایثارگران ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

حال در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مصوبه ای مطرح و تصویب شده است که این قانون را دستخوش تغییرات اساسی می کند و شنیده ها حاکی از آن است این قانون قرار است در صحن مجلس نیز به رای گذاشته شود. در صورت رای آوردن در صحن مجلس شورای اسلامی، حد نصاب علمی شرکت کنندگان جامعه شاهد و ایثارگر در کنکور از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد تغییر می کند که به گفته بسیاری از مدافعان حقوق این قشر از جامعه این تغییر به معنای این است که سهمیه عملا معنای خود را از دست می دهد. این طرح که به اصلاحیه ماده ۸۰ قانون برنامه ششم معرفی می شود گرچه در سال جاری اجرا نخواهد شد اما از حالا سوال هایی را در جامعه ایجاد کرده است از جمله اینکه از این پس اولویت با خانواده شهدا و جانبازان نخواهد بود و حتی خانواده رزمنده ای با شش ماه سابقه حضور در جبهه با خانواده شهید سهمیه برابر می گیرد و از سوی دیگر این بالا رفتن حد نصاب نمره، دیگر کارایی سابق را نخواهد داشت و به جای ۳۰ درصد کمک به داوطلبان کنکور ایثارگر، ۱۵ درصد به آنها کمک خواهد شد.

روح الله سلگی دبیر سابق شورای عالی فرزندان شاهد و عضو شورای ایثارگران کشور که در حال حاضر استاد دانشگاه های کشور در حوزه علوم سیاسی است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه اگر در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، اولین نیازها و قوانینی که طی سال ها در حمایت از فرزندان شهدا و جانبازانی که جان خود را برای این سرزمین گذاشتند، ظلم بزرگی خواهد بود. این مصوبه سوالهایی را در ذهن ایثارگران و خانواده شهدا ایجاد می کند که ابعاد آن را دوستان باید متوجه باشند. یکی اینکه ۷۰ درصد به ۸۵ درصد قرار است تغییر کند که عملا یعنی بی اعتبار کردن سهمیه و دوم گسترش و تعمیم این قانون به فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد و فرزندان رزمندگان بالای ۶ ماه خدمت در جبهه هاست. پیش از این فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا در اولویت بودند و در اولویت بعدی فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با ۶ ماه خدمت.

وی ادامه داد: حرف ما این است که شما نمی توانید فرزند شهیدی که پدر بالای سر او نبوده و یک خلا بزرگ عاطفی را تجربه کرده و می کند با فرزند رزمنده ای که ۶ ماه در جبهه حضور دارد مقایسه یکسانی بکنید. باید برای هر کس که در انقلاب اسلامی زحمت کشیده است و گامی برای آن برداشته است، زمینه و بستر ترقی فراهم شود ولی منصفانه. ضمن اینکه در هر صورت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل داشتن سابقه جبهه خود ذی نفع در این مصوبه محسوب می شوند. حتی یکی از نمایندگان به صراحت اعلام کرده است به هر حال دنبال منافع خود نیز هستند.

این فرزند شهید در ادامه بیان کرد: اگر حد نصاب نمره را از ۷۰ به ۸۵ تغییر دهند نیز دیگر عملا سهمیه نمی ماند. عده ای استدلالشان این است دیگر فرزندان شهدا از چرخه کنکور خارج شده اند در حالیکه این قانون برای ارشد و دکتری و برد تخصصی نیز لحاظ می شود و از سوی دیگر فرزندان شهدای مدافع حرم را ما داریم. خیلی ها برای این نظام جان خود را از دست داده اند و باید عدالت و انصاف برای خانواده هایشان لحاظ شود. به محض مطرح شدن این مصوبه هم می بینیم مورد حمایت بیگانگان قرار می گیرد.

سلگی گفت: در سال ۷۷ نیز یکبار این اتفاق افتاد و سهمیه را کاهش دادند که در سال ۷۸ اعمال شد. شبانه رئیس وقت بنیاد شهید به منزل رئیس جمهور وقت رفت و رئیس دولت هفتم پیگیری کرد و اعلام شد که اشتباه شده است و اصلاح کردند. در واقع هر از چندگاهی این اتفاق رخ می دهد. جالب این است که در غرب هر کشوری که درگیر جنگ جهانی دوم بوده است تمام بستگان کسانی که درگیر جنگ بوده اند، هر دانشگاهی دوست داشته باشند را برای تحصیل می توانند انتخاب کنند و حالا عده ای در راستای معاندان علیه این سهمیه پمپاژ خبری می کنند.

دبیر سابق شورای عالی فرزندان شاهد در پایان تاکید کرد: ما نباید راه های رفته را از نو تجربه کنیم. در این شرایط خطیر کشور این اصلاح قانون به نفع هیچ کس نیست. ضمن اینکه برخی از مردم نمی دانند این سهمیه هیچ ربطی به سهمیه آزاد ندارد. یعنی یک سهمیه مازادی است که اگر یک روز هیچ فرزند شهید و جانباز و... در کنکور شرکت نکند، این سهمیه به بخش آزاد اضافه نمی شود. بالاخره ما باید ارزشی بین فرزندی که پدرش برای ارزش ها شهید و جانباز شده و دیگر آن آرامش را ندارد با دیگران قائل باشیم. زمانی که پیامبر اسامه را در ۲۰ سالگی فرمانده لشگر کرد بسیاری به او خرده گرفتند که فقط ۲۰ سال دارد اما پیامبر فرمودند او فرزند شهید است. فرزند شهید یک الگوست. عموم مردم هم قدردان این شهدا و جانبازان هستند.