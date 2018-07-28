سرعت بالای احداث کریدور آزادراهی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی در نشست جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی که با موضوع بررسی توسعه زیرساخت‌ها در پس از انقلاب برگزار شد، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا استان کردستان از نظر توسعه‌ای پیشرفت زیادی داشته باشد. در حال حاضر هیچ روستایی در این استان نداریم که بالای ۱۰ خانوار باشد، ولی از نعمت برق محروم باشد. همچنین از نظر انتقال شبکه گاز به کردستان، این استان جزو رتبه‌های نخست کشوری در زمینه انتقال گاز به روستاها بوده و حتی تا روستاهای مرز عراق نیز گازکشی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: تاکنون بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی کردستان هزینه شده است و میزان تولید برق در کردستان دو برابر نیاز است که به زودی به سه برابر نیاز مردم استان خواهد رسید.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه قرار است به زودی شبکه تلویزیونی کُردزبان برای کُردهای کشورهای همسایه در سنندج راه‌اندازی شود، اظهار داشت: امسال پیش‌بینی می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گندم در کردستان برداشت شود.

وی با اشاره به عبور کریدور آزادراهی شمال ـ جنوب از بندر امام خمینی (ره) تا مرز ترکیه از استان کردستان و سرعت بالای ساخت این آزادراه در منطقه کردستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها زیرساخت‌های ایران را توسعه نداده است، بلکه در توسعه زیرساخت‌های کشورهای متعددی اثرگذار بوده تا آنها را بتواند از زیر بار ظلم و کُفر خارج کند.

زریبافان: شورای عالی فنی-عمرانی پس انقلاب از دولت مستقل شد

همچنین مسعود زریبافان مسئول دفتر رئیس‌جمهور سابق درباره توسعه زیرساخت‌های انسانی ـ اداری پس از انقلاب گفت: در این سال‌ها همه ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان تدوین شد و تعداد آئین‌نامه‌های اجرایی در بخش ساخت و ساز به ۱۹۲۸ فقره رسید.

وی با بیان اینکه توانستیم آئین‌نامه نظام فنی ـ اجرایی کشور را در سال‌های پس از انقلاب تدوین کنیم، ادامه داد: پیش از انقلاب شورای عالی فنی ـ عمرانی وجود نداشت، ولی در حال حاضر این شورا تشکیل شده و کلیه پروژه‌های عمرانی به صورت مستقل از دستگاه‌های دولتی در این شورای عالی بررسی و تصویب می‌شود. همچنین در سال‌های پس از انقلاب در بخش آموزش نیروهای فنی مهندسی با سرعت بالایی پیش‌روی داشته و توانستیم به رقم ۴۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور دست یابیم.

سیدمهدی هاشمی: ۳ هزار کیلومتر جاده در کردستان تنها در زمان جنگ احداث شد

در بخش دیگری از این نشست سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم درباره دستاوردهای زیرساختی جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب گفت: مهم‌ترین دستاورد و سرمایه ما، توانمندسازی نیروهای انسانی بود که توانستند این پیشرفت‌های بزرگ را پس از انقلاب برای ما به ارمغان بیاورند.

وی افزود: متروی تهران در ۲۵ سال پس از انقلاب رشد سالانه ۲.۵ کیلومتر ریل‌گذاری داشت، ولی در دوره‌ای به بیش از سالی ۲۰ کیلومتر دست یافت. همچنین ۳۰۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان کردستان در طول سال‌های دفاع‌مقدس احداث شد.

وزیر کشور دولت نهم درباره توسعه زیرساخت‌های دفاعی پس از انقلاب، با اشاره به صدور تکنولوژی ساخت موشک در سال‌های پس از دفاع‌مقدس که به دست توانمند مهندسان ایرانی بومی‌سازی شد، تصریح کرد: بودجه نظامی ما در تمام سال‌های پس از جنگ چند صدم کشورهای همسایه بود، ولی دستاوردهای ما در بخش نظامی چند برابر این کشورها به شمار می‌رود.