وریا هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر یکی از ظرفیت های حوزه هنری استان را فعال بودن گالری سوره پردیس سینما بهمن سنندج خواند و گفت: گالری سوره یکی از مجهزترین و استانداردترین گالری های کشور است که بستر مناسبی برای کمک به معرفی هنرمندان استان و همچنین ایجاد زمینه های لازم توسعه اقتصاد هنر در استان است.

وی عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته شده پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۵۰ نمایشگاه هنری در این مکان برگزار می شود.

وی حمایت از برگزاری نمایشگاه های هنری در داخل و خارج از استان از آثار هنرمندان استان، ایجاد تعامل و همفکری بین هنرمندان استان با اساتید و هنرمندان شناخته شده کشوری با اولویت استان های همجوارو برگزاری کارگاه های آموزشی تولید محور از جمله اقدامات انجام شده حوزه هنری استان ذک کرد.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: تشکیل خانه عکاسان، گسترش فعالیت خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری، حمایت از تولید آثار هنری متناسب با اهداف و سیاست های حوزه هنری، چاپ مجموعه آثار هنرمندان تجسمی استان در رشته های مختلف، توجه جدی به اقتصاد هنر از طریق مهیا نمودن شرایط معرفی و عرضه آثار هنرمندان تجسمی استان در داخل و خارج از کشور، مهیا کردن شرایط لازم حضور هنرمندان و اساتید تجسمی استان در نشست ها، جشنواره ها و محفل های مرتبط در سطح کشور بخشی از برنامه های مد نظر واحد تجسمی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در راستای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، عنوان کرد: حوزه هنری استان در بخش های مختلف کلاس های آموزشی با جذب اساتید مطرح و شناخته شده برگزار می کند که در بخش تجسمی کلاس های طراحی، خوشنویسی، نقاشی کودک، کارتون و کاریکاتور، عکاسی، تذهیب و نگارگری به صورت مستمردر طول سال برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر برگزاری مستمر این کلاس ها، ورک شاپ هایی نیز در رشته هنری مختلف از جمله نقاشی خط با حضور مدرسین و اساتید مطرح کشوری در طول سال در محل حوزه هنری برنامه ریزی شده است که اطلاع رسانی لازم در خصوص این کلاس ها به فراخور صورت می گیرد.