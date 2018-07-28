به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان گیلان با حضور استاندار، نمایندگان و مسئولان دستگاه های اجرایی استان در استانداری گیلان برگزار شد.

اولویت بندی مدیران دستگاه اجرای طرح ها

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این جلسه با اشاره به اهمیت شورای برنامه ریزی، اظهار کرد: باید با برنامه ریزی صحیح بتوانیم حداکثر اعتبارات را جذب کنیم.

جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه برای حمایت و کمک بهتر و بیشتر از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید جداول تخصیص بودجه از قبل در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزود: این اقدام سبب می شود که نمایندگان بتوانند اقدامات موثرتری انجام دهند.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور برنامه ریزی برای برای هزینه کرد اعتبارات ضروری است.

کوچکی نژاد یادآورشد: روند تخصیص بودجه در سال جاری نیازمند تعامل و همراهی همه مدیران دستگاه های اجرایی و اولویت بخشی به طرح های شهرستانی ها است.

کاهش بودجه عمرانی در بودجه سال ۹۷

در ادامه این جلسه نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به محتوای قانون بودجه سال جاری، اظهارکرد: در قانون بودجه امسال بودجه عمرانی کاهش یافته است.

مهرداد لاهوتی با اشاره به بودجه ۷۱ هزار میلیارد تومان بخش عمرانی در سال گذشته، افزود: این بودجه در سال جاری به ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

عدم رشد متناسب شاخص ها در شهرستان های گیلان

نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به وجود برخی مشکلات و عدم تخصیص متوازن اعتبارات در سال های گذشته، گفت: برنامه توسعه متوازن در شهرستان های استان گیلان باید مورد توجه قرار گیرد.

منوچهر جمالی با بیان اینکه رشد شاخص ها در همه شهرستان ها به ویژه شهرستان رودبار به صورت متناسب تقسیم نشده است، تصریح کرد: یکی از انتظارات ما از استاندار گیلان توجه ویژه به شهرستان رودبار است.

به گفته وی انتظار می رود اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان رودبار در سال جاری براساس وسعت این شهرستان باشد.

لزوم تخصیص اعتبار برای پروژه خط انتقال تصفیه خانه بخش سنگر

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بودجه گذشته را بیشتر از نوع هزینه دانست و افزود: امروز بودجه به سمت عملیاتی شدن پیش می رود.

محمدصادق حسنی در ادامه همچنین با اشاره به وجود برخی مشکلات در این شهر، یادآورشد: یکی از مواردی که باید در توزیع اعتبارات مورد توجه قرار گیرد تخصیص اعتبار برای خط انتقال تصفیه خانه بخش سنگر است.

ضعف سیستم اداری دستگاه اجرایی گیلان

نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: ما نباید زمان را برای اجرایی شدن پروژه ها از دست دهیم.

محمود عباسی باتاکید بر اینکه اعتبارات استان باید به صورت واقعی و براساس آمار واقعی باشد، گفت: ضعف سیستم اداری و بوروکراسی دستگاه های اجرایی استان گیلان باید حل شود.

وی تأکید کرد: باید با حل این مشکل بهره وری در زمینه اجرای پروژه ها افزایش دهیم.

ضرورت اصلاح شاخص های شهرستان رشت

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هزینه کرد اعتبارات سال گذشته مشخص نیست، یادآورشد: باید مشخص شود که در سال ۹۶ دستگاه های استان چقدر از ظرفیت های ملی استفاده کرده اند.

غلامعلی جعفرزاده درادامه با اشاره به اینکه باید مازاد درآمد اقتصادی دستگاه ها و نحوه توزیع آنان مشخص شود، گفت: تنها شهرستانی که تفاوت سهمیه اعتباری از سهم جمعیتی دارد شهرستان رشت است.

وی تأکید کرد: شاخص شهرستان رشت باید اصلاح شود.

افزایش اعتبارات رشت نسبت به سال گذشته

استاندار گیلان در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد اعتبارات استان باید برای شهرستان ها در نظر گرفته شود، اظهارکرد: به فرماندارها ابلاغ شده که پروژه های اولویت بندی شود.

مصطفی سالاری با بیان اینکه اختصاص اعتبارات مانند روال گذشته در استان انجام می شود، تصریح کرد: فقط تخصیص اعتبار در رشت نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

وی همچنین خواستار اجماع نظر نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبارات شد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در سال جاری سهم بودجه شهرستان ها ۱۰ درصد کمتر از سال گذشته است، گفت : باید برای هزینه کرد این میزان بودجه اولویت بندی داشته باشیم و طرح های با پیشرفت بالا را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: در توزیع بودجه شهرستان ها براساس قانون بودجه، دو شاخص جمعیت و محرومیت در اولویت نخست است.

سالاری با بیان اینکه بودجه پروژه های ملی در شهرستان از خزانه استانی تامین نمی شود، خاطرنشان کرد: پروژه های ملی ردیف بودجه تعریف شده در کشور دارند اما مجریان اجرای طرح، استانی هستند و مسئولان شهرستان ها برای دریافت بودجه طرح های ملی با پایتخت رایزنی کنند.