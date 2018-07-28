تکمیل طرح های نیمه تمام با اعتبارات محدود دولتی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی دردومین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که روز شنبه دراستانداری برگزارشد اظهارداشت: تخصیص ۸ درصدی اعتبارات ارزشمند است اما در پایان سال مالی اگر دستگاهی نتواند اعتبارات خود را جذب کند آن را در اختیار دستگاههای دیگر قرار می دهیم.

استاندار قزوین در خصوص پروره های نیمه تمام هم گفت: هدف ما از اجرای یک طرح خدمت به مردم است و امسال با تعامل خوبی که بین دولت و مجلس صورت گرفت شرایط مطلوبی برای واگذاری طرحها به بخش خصوصی ایجاد شده است که ما هم باید در این زمینه با جدیت کارها را دنبال کنیم.

وی اضافه کرد:باید بپذیریم که واگذاری طرح ها فقط در شرایط ویژه نیست بلکه در همه شرایط لازم است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا سرعت کار بالا برود.

زاهدی بیان کرد: با اعتبارات محدود دولت نمی توان انتظار داشت ۴۵۰ هزار میلیاد تومان پروژه نیمه تمام توسط دولت به پایان برسد.

وی یادآورشد: در سالهای گذشته با تعریف پروژه های عمرانی بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته شده و اگر نتوانیم از مشارکت بخش خصوصی وئ مردمی استفاده کنیم شاید تکمیل این طرحها بیش از دو دهه طول بکگشد.

استاندار تصریح کرد: باید اجرای طرحهای عمرانی برای بخش خصوصی جذابیت و سود اقتصادی مناسب را داشته باشد در غیر اینصورت کسی وارد مشارکت نمی شود.

اختصاص ۳۰ درصد اعتبار پروره ها به بخش خصوصی

زاهدی در خصوص لزوم داشتن جسارت در مدیران اضافه کرد: باید بپذیریم اگر داخل دریا برویم پایمان خیس می شود و امروز در این شرایط ما وارد دریا شده ایم و باید تحمل خیلی حرفها و نامهربانی ها را داشته باشیم.

استاندار تصریح کرد: در دوران مسئولیتم بیش از ۲۰ بار به دادگاه رفته ام اما وقتی ثابت شده خطایی نبوده مشکل نداشته ام و مدیران ما هم باید قدرت و جسارت ریسک کردن را داشته باشند.

وی اضافه کرد: حتما از مدیرانی که جسور باشند و کارهای بزرگ انجام دهند حمایت می کنیم و مطمئن هستیم دستگاههای نظارتی هم اگر تخلفی صورت نگیرد همراهی لازم را با مدیرانی که کارهای بزرگ می کنند خواهند داشت.

زاهدی اظهارداشت: دستگاههای نظارتی در حین اجرای پروژه ها ورود نخواهند کرد تا کارهای عمرانی متوقف نشود.

وی اضافه کرد: گاهی باید برای حل مشکل با دقت مسیر قانونی را جور دیگری برویم البته در مسیرمشکلاتی هم هست که نباید خلاء های قانونی مانع کارها شود و ما را از ریسک کردن دور کند.

زاهدی در مورد توقف پروژه رحیم اباد به کلاچای هم اظهارداشت: البته مشکل زیست محیطی استان گیلان موجب توقف شده ولی برای این که این طرح مهم تعطیل نشود چاره اندیشی کرده ایم تا تعیین تکلیف نهایی طرح در تهران ما اعتبارات را در جاده کنونی الموت هزینه کنیم.

در این جلسه داود محمدی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری هم حضور داشتند.