بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به زایمان زودرس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، زایمان زودرس به عنوان یک مشکل شایع در بارداری، همیشه برای محققین به صورت یک معما بوده است.

در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه سن فرانسیسکو نشان داده اند که گهگاهی اتفاق می افتد سیستم ایمنی جنین خیلی زود بیدار شده و شروع به رد مادر می کند و در نتیجه رحم شروع به منقبض شدن می کند.

محققین تصور می کنند که سیستم ایمنی می تواند به صورت اشتباه فعال شود. یک عفونت اولیه می تواند منجر به التهاب شود و این امر سیستم ایمنی جنین را فعال می کند.

سلول های ایمنی جنین در قبال سلول های مادری دچار سردرگمی می شوند و آن ها را به عنوان یک مهاجم شناسایی می کنند و شروع به ترشح فاکتورهای التهابی می کنند. این مواد شیمیایی منجر به شروع انقباض رحمی مادر شده و در نتیجه منجر به بروز زایمان زودرس می شوند که دلیل اصلی مرگ و میر نوزادان است.

تصوری که تاکنون وجود داشت این بود که سیستم ایمنی جنین بسیار نابالغ است و در نتیجه نمی تواند مشکلی طی بارداری ایجاد کند اما این محققین نشان داده اند که مادرانی که دچار تولد زودرس می شوند بخاطر عفونت یا التهابی است که منجر به بیدار شدن زودهنگام سیستم ایمنی می شود.

در این مطالعه جدید، محققین خون بند ناف حاوی سلول های جنینی را همراه با خون مربوط به ۸۹ زن با بارداری طبیعی و ۷۰ زن با بارداری همراه با تولد زودرس تست کردند.

هیچ گونه علایمی از پاسخ ایمنی به خون مادر مشاهده نشد. اما در عوض فعالیت دو نوع سلول ایمنی در خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده شد.

محققین شمار زیادی از سلول های مادری را در نمونه خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده کردند. طی بارداری، سلول های مشتق از مادر و جنین در امتداد جفت عقب و جلو می شود.

فقط در قالب پیوند اندام، سیستم ایمنی مادر و جنین مجبور به تحمل یکدیگر هستند و به همین دلیل جنین رد نمی شود.

این تحمل بوسیله سلول های ایمنی موسوم به سلول های Tتنظیمی کنترل می شود که با نگه داشتن سایر انواع سلول های T‌سیستم ایمنی در حالت آماده باش، منجر به خاموش ماندن سیستم ایمنی جنین می شود.

بنابراین طی زایمان زودرس، سیستم ایمنی نوزدی برای حمله کردن اختصاصی به سلول های مادری فعال می شود.

محققین سطوح بالایی از سلول های دندریتی و سلول های T افکتور را در خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده کرده اند.

این سلول های T منجر به تولید سطح قابل توجهی از مواد شیمیایی التهابی(TNF-alpha و اینترفرون گاما) می شود که منجر به انقباض رحمی و در نتیجه تولد زودرس می شوند.