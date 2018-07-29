درمان زخم های قدیمی با نورهای مادون قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زخم های پوستی قدیمی مانند مواردی که به دیابت مرتبط است، به سختی درمان می شوند. در نتیجه روش های آزمایشی متعددی برای درمان آنها ابداع شده است. اکنون دانشمندان با استفاده از یک لامپ فناورانه نتایج خوبی در درمان این زخم ها به دست آورده اند.

گروهی از محققان دانشگاه منچستر و Salford Royal NHS Trust دستگاهی متشکل از ۳۲ حباب لامپ ساخته اند که ترکیبی از نورهای مادون قرمز، قرمز و مافوق بنفش را منتشر می کند.

محققان به رهبری مایکل هیوز این دستگاه را روی ۸ بیمار مبتلا به «اسکلروز سیستمیک»( systemic sclerosis )آزمایش کردند. اسکلروز سیستمیک یک بیماری خودایمنی بافت همبند است. این بیماری با ضخیم شدن پوست ناشی از انباشت کلاژن و آسیب به شریان های کوچک مشخص می شود.

هر فرد هفته ای دو بار به مدت ۱۵ دقیقه با این لامپ ها تحت درمان قرار گرفت. این درمان سه هفته ادامه یافت و فقط کافی بود محل زخم زیر نور لامپ نگه داشته شود. پس از سه هفته درمان، به طور ۸۳ درصد در درمان زخم ها بهبود مشاهده شد و هیچ گونه عوارض جانبی نیز وجود نداشت.

محققان معتقدند نور مافوق بنفش (هرچند دوز بالای آن خطرناک است) با کشتن باکتری و کاهش تورم به درمان زخم قدیمی کمک می کند.

از سوی دیگر نور قرمز با بهبود جریان خون به افزایش ذخیره اکسیژن و مواد مغذی به زخم کمک می کند و روند کلاژن سازی پوست را بهبود می دهد. به گفته محققان نور مادون قرمز شدت جریان خون را بیشتر می کند.

محققان امیدوارند در آینده این محصول را توسعه دهند تا بیماران بتوانند در خانه از آن استفاده کنند.