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۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

در پیامی؛

رئیس مجلس درگذشت والده «امیر خلبان دهقانی زنگنه» را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت والده «امیر خلبان دهقانی زنگنه» را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت والده امیر سرتیپ خلبان دهقانی زنگنه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده امیر سرتیپ خلبان دهقانی زنگنه را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای امیر سرتیپ خلبان تورج دهقانی زنگنه

مشاور عالی فرمانده کل آجا و فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی ایران

درگذشت والده مکرمه تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی».

کد مطلب 4359293

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