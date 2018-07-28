به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که بعد از ظهر شنبه با حضور تهیه کننده و نویسنده و اکبرچمن نژادیان، کارگردان این پروژه چهره های برتر ادبی و هنری شیراز و همچنین بازیگران این فیلم مهدی امینی خواه، زهره حمیدی و رامین پرچمی و دیگر بازیگران این فیلم که منتخب هنرجویان رشته بازیگری هستند، مراحل تولید این اثر تلویزیونی آغاز شد.

در حاشیه این مراسم، یاسر عرب خالویی، تهیه کننده تله فیلم یادشده با بیان اینکه ضبط فیلم از تاریخ ۲۵ مردادماه آغاز خواهد شد، به خبرنگار مهر، گفت: این فیلم به صورت یک تله فیلم ۸۰ دقیقه ای ضبط خواهد شد؛ در این فیلم سعی در بکارگیری متدی خاص از تهیه، کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین شده چرا که هدف ارائه یک اثر متفاوت و خاص در این عرصه است.

وی در ادامه گفت: دراین فیلم ابتدا با به تصویر کشیدن شخصیتی جذاب با تیپی که مورد علاقه عام می باشد کاراکتر اصلی فیلم را عرضه خواهیم کرد و به مرور این شخصیت و آن بُت رفتاری بد شکسته خواهد شد و الگویی مناسب و ایرانی و اسلامی جایگزین آن خواهد شد.

تهیه کننده تله فیلم «شهرام پاپر» با بیان اینکه مراحل پیش تولید آغاز شده، افزود: عوامل دگیر این فیلم تا چند روز آینده به پروژه اضافه خواهند شد

در این فیلم، یاسر عرب خالویی تهیه کننده، اکبرچمن نژادیان نویسنده و کارگردان، فاطمه احمدی مشاور ادبی فیلمنامه آرش ستاک به عنوان مدیر تولید، امیر دست زن گریمور و اسماعیل پرویزی مدیر تصویر برداری و فاطمه رستمی مدیر برنامه ریزی با پروژه همکاری می کنند.

نویسنده و کارگردان این فیلم به خلاصه فیلمنامه «شهرام پاپر» پرداخت و گفت: شهر شیراز از دیر زمان پایتخت فرهنگ و هنر بوده ٰو هست؛ حافظ سعدی تخت جمشید و دیگر مزایای فرهنگی و هنری از خصوصیات این شهر است.

اکبرچمن نِژادیان، افزود: مردم شیراز مردمی با فرهنگ و با ادبیات خاصی هستند؛ این فرهنگ و ادبیات که گاها دارای الگوی ناپسند رفتاری نیز بوده است در محله های این شهر رواج دارد و سیال استو مردمانی که داش اکل از میان آنها می شود سمبل مردانگی واین مردانگی در مردم کوچه و بازار عامل قیاس مرد و نامرد است.

وی با بیان اینکه محله ها در گذر زمان تغییراتی کردند، ادامه داد: به اصطلاح مدرنیته شد؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر محله ها آن رسم و رسوم یا تغییر کرد و یا به دیاری دیگر سوق داده شدند و مردمانی که از آن محله ها کوچ کردند، اما محله ای در نزدیکی شاهچراغ هنوز همان شکل و شمایل را حفظ نموده است و این به دلیل وجود جوانی لوطی مسلک به نام شهرام ممکن شده است.

نویسنده فیلمنامه یادشده افزود: شهرام جوانی است که از بچگی با کفتربازی مشغول می باشد اما هنوز مورد احترام اهالی است؛ یک نوستالژی از مردمانی که علیرغم زور و بازو پیرمردهای محل را مانندپیشکسوت می دانند و کودکان را با ملعبه ای اما با رفتاری ناپسند در خانه و خانواده وجامعه می خنداند.