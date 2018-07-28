به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک دیپلمات آگاه چینی به نقل از منابع دفاعی این کشور اعلام کرد که پکن آماده آزمایش سامانه دفاعی اس- ۴۰۰ ساخت روسیه است.

بر اساس اعلام این دیپلمات، روسیه هم اکنون برخی از قسمت های این سامانه پدافندی را به چین ارسال کرده و پکن نیز بر آن است تا بلافاصله پس از دریافت کامل سامانه مذکور به آزمایش آن مبادرت نماید.

دیپلمات چینی مذکور ادامه داد: این موضوع برای اواخر ماه جاری و اوایل ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده و قرار است یک هدف شبیه سازی شده از موشک بالستیک را نشانه گیری و لذا آن را مورد آزمایش قرار دهد.