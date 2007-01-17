هفدهمین سالگرد درگذشت پهلوان نامجو شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین سالگرد درگذشت پرچمدارطلایی ورزش ایران و جهان، پهلوان محمود نامجو 10صبح شنبه 30دی ماه جاری در محل بهشت زهرا تهران ، قطعه 22 برگزار می شود که مسئولین فدراسیون وزنه برداری، پیشکسوتان، ورزشکاران این رشته و سایر رشته ها در این مراسم حضور خواهند داشت.
از افتخارات کسب شده توسط مرحوم نامجو می توان به مدال های زیر اشاره کرد:
مدال طلای رقابت های جهانی 1949 لاهه
مدال طلای رقابت های جهانی 1950 پاریس
مدال طلای رقابت های جهانی 1951 میلان
مدال نقره رقابت های المپیک 1952 هلسینکی
مدال نقره رقابت های جهانی 1954 وین
مدال برنز رقابت های جهانی 1955 مونیخ
مدال نقره رقابت های المپیک 1956 ملبورن
مدال برنز رقابت های جهانی 1957 تهران
هفدهمین سالگرد درگذشت قهرمان پرآوازه ایران و جهان شنبه 30 دی ماه جاری در محل بهشت زهرا تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین سالگرد درگذشت پرچمدارطلایی ورزش ایران و جهان، پهلوان محمود نامجو 10صبح شنبه 30دی ماه جاری در محل بهشت زهرا تهران ، قطعه 22 برگزار می شود که مسئولین فدراسیون وزنه برداری، پیشکسوتان، ورزشکاران این رشته و سایر رشته ها در این مراسم حضور خواهند داشت.
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