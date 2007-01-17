مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه‌گذاری عشایر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بیش ازدو برابری صندوق سرمایه گذاری عشایر درسال مالی آینده افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری عشایر مصوب شد که سرمایه صندوق از دو میلیارد و 300 میلیون تومان به شش میلیارد تومان افزایش یابد .

مرتضی ذوالانوار گفت:‌ این درحالی است که مطابق اساسنامه شرکت باید بخشی ازاین افزایش سرمایه (51 درصد)‌توسط عشایرو مابقی توسط دولت تامین شود.

وی با اشاره به برنامه های آینده دولت درمورد راه اندازی صندوق های جدید سرمایگذاری دراستان ها، گفت:‌ با توجه به برنامه‌های توسعه ای برای افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذاری این نگرانی وجود دارد که سهم دولت برای تخصیص تسهیلات به صندوق ها کم شود.

ذوالانوار تصریح کرد: این درحالی است که براساس قانون قرار بود دولت مبلغ 100 میلیارد تومان را درطول چند سال به شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بابت تخصیص به صندوق ها پرداخت کند که تا کنون تنها یک پنجم این میزان به شرکت مادر پرداخت شده است.