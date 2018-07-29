به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فعله گری شامگاه شنبه در نشست خبری جشنواره ملی نقاشی دیواری در شهر صالح‌آباد اظهار داشت: واحد زیباسازی شهرداری صالح‌آباد راه‌اندازی شده و در نخستین حرکت نسبت به برگزاری جشنواره ملی نقاشی دیواری برای زیباسازی شهر صالح‌آباد اقدام کرده‌ایم.

وی بابیان اینکه فراخوان این جشنواره به ادارات ارشاد ۹ استان هم‌جوار و شهرداری‌های کشور ارسال شده است، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مردادماه تعیین شده است.

شهرداری صالح‌آباد بابیان اینکه ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای برگزاری این جشنواره در نظر گرفته‌ شده است، گفت: ۴۳ دیوار که یک هزار و ۵۰۰ مترمربع فضا را شامل می شود برای دیواره نگاری جانمایی و در نظر گرفته‌ شده است.

فعله گری به جوایز این جشنواره اشاره کرد و گفت: نفر اول این مسابقات ۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۴۰ میلیون ریال و نفر سوم ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

وی بابیان اینکه تمام هزینه‌های اجرای این جشنواره از سوی شهرداری صالح‌آباد تامین شده است، بیان کرد: شهرداری صالح‌آباد داربست، قلم‌مو و تمامی لوازم مورد نیاز برای اجرای دیواره نگاری را در اختیار برندگان نهایی قرار خواهد داد.

شهردار صالح‌آباد عنوان کرد: همچنین به تمامی شرکت‌کنندگان یک‌میلیون ریال ورودی این مسابقات را خواهیم داد تا هزینه شرکت برای علاقه‌مندان تا حدودی جبران شود.

فعله گری با اشاره هدف برگزاری این جشنواره گفت: زیباسازی مبلمان شهری و ایجاد شورونشاط و بالا رفتن روحیه مردم از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.

وی یادآور شد: همچنین برای اجرای این جشنواره با گروه هنر دانشکده هنر بوعلی سینا همدان همکاری کرده‌ایم تا به بهترین نحو این جشنواره برگزار شود.

گفتنی است، در پایان این نشست از پوستر این جشنواره توسط شهردار صالح‌آباد رونمایی شد.