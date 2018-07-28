تخریب ۷۷ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در شادگان

عبدالمحمد بشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این تعداد حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز ۷۰ هکتار در حوزه جراحی و هفت هکتار در حوزه کارون این شهرستان شناسایی و تخریب شده اند.

وی افزود: توانستیم ۷۰ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز حوزه جراحی را با رضایت و همکاری کشاورزان شهرستان شادگان تخریب شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان همچنین از برداشت هفت میلیون مترمکعب آب در هر هکتار و در هر سال جلوگیری شود تا آب به کشت های دایم برسد و درحال حاضر هم برنامه تخریب ۱۴۸ هکتار در حوضه جراحی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه کارون ۳۳۷ هکتار حوضچه غیر مجاز وجود دارد که به همه آنها اخطار داده شد و مشکلات بحران خشکسالی برای آنها تشریح شد چنانچه اکر همکاری نکردند جهت اجرای دستور العمل ستاد خشکسالی استانداری و رسیدن اب به کشت های دایم اقدام قضایی خواهیم کرد و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

بشیری در پایان گفت: خوشبختانه هم اکنون روند احداث حوضچه های غیرمجاز متوقف شده است و با کارهای انجام شده، بسیاری از متخلفان به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر نسبت به خشک کردن حوضچه های غیرمجاز خود اقدام کنند.