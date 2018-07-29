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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

نماینده مردم خدابنده در مجلس:

مجوز ساخت بیمارستان در خدابنده اخذ شد

مجوز ساخت بیمارستان در خدابنده اخذ شد

زنجان-نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت:خوشبختانه یک مجوز ساخت بیمارستان از وزیر بهداشت برای شهرستان خدابنده اخذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری کمیته راهبری اوقاف، به روند ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه یک مجوز ساخت بیمارستان از وزیر بهداشت برای این شهرستان اخذ شد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی به بحث مهم وقف اشاره کرد و گفت: فلسفه وقف قیدار برای طلاب و در حوزه آموزشی بوده، هرچند که برخی از مردم این شهرستان معتقد هستند وقف ۶ دانگی این شهر تهدیدی برای سرمایه‌گذاری است. 

بیگدلی تأکید کرد: خوشبختانه در این زمینه ردیف بودجه اخذشده که البته امیدوارم در بحث شهرستانی و استانی دستگاه‌های ذیربط همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تاکنون تغییر کاربری ۲۰ هکتار انجام‌شده چراکه پس از پرداخت حق زارعانه زارعان؛ کلنگ زنی بیمارستان با حضور وزیر بهداشت انجام و پس از برگزاری مناقصه ساخت بیمارستان آغاز می‌شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ما به دنبال استفاده عواید موقوفات به نفع مردم هستیم و این اتفاق رخ‌داده و تالار احسان از محل عواید موقوفات ساخته‌شده است.

بیگدلی گفت: مقررشده کمیته راهبردی اوقاف و امور خیریه با حضور نماینده اوقاف و امور خیریه کشور دوباره فعال شود و هر تصمیمی که در این کمیته اتخاذ شود نظر سازمان است.

کد مطلب 4359475

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