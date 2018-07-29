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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان:

مشارکت اقتصادی در استان زنجان ۳ درصد رشد کرد

مشارکت اقتصادی در استان زنجان ۳ درصد رشد کرد

زنجان-مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مشارکت اقتصادی در استان زنجان طی سال گذشته ۴۰.۵ درصد بود که در سال جاری به ۴۳.۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، به مشارکت اقتصادی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مشارکت اقتصادی در استان زنجان طی سال گذشته ۴۰.۵ درصد بود که در سال جاری به ۴۳.۸ درصد رسیده  و خوشبختانه مشارکت اقتصادی در استان رو به رشد است.

وی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۲ هزار نفر به بیمه‌شدگان استان زنجان اضافه‌شده که در کشور تاکنون چنین آماری ثبت‌نشده و این تعداد بیمه‌شده اجباری نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در زنجان خوب است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به ایجاد اشتغال در روستاها اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

یوسفی تأکید کرد: استان زنجان ازنظر اشتغال جزو استانی‌هایی است که نرخ بیکاری آن تک‌رقمی است و در سال جاری بر توسعه مشاغل در بخش خدمات برنامه‌ریزی لازم در دستور کار است.

وی ابراز کرد: سهم استان زنجان از مجموع تسهیلات اشتغال روستایی ۲۰۰ میلیارد تومان است و در مرحله اول ۱۰۰ میلیارد تومان ابلاغ‌شده است و از این میزان تسهیلات اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان موفق شده ۵۰ درصد به تعداد ۵۰۰ نفر از متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تا به امروز دو هزار ۸۱۰ طرح در استان زنجان در سامانه کارا ثبت‌شده و برای بیش از ۵۰۰ نفر تسهیلات پرداخت‌شده است.

کد مطلب 4359478

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