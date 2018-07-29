مشارکت اقتصادی در استان زنجان ۳ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، به مشارکت اقتصادی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مشارکت اقتصادی در استان زنجان طی سال گذشته ۴۰.۵ درصد بود که در سال جاری به ۴۳.۸ درصد رسیده و خوشبختانه مشارکت اقتصادی در استان رو به رشد است.

وی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۲ هزار نفر به بیمه‌شدگان استان زنجان اضافه‌شده که در کشور تاکنون چنین آماری ثبت‌نشده و این تعداد بیمه‌شده اجباری نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در زنجان خوب است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به ایجاد اشتغال در روستاها اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

یوسفی تأکید کرد: استان زنجان ازنظر اشتغال جزو استانی‌هایی است که نرخ بیکاری آن تک‌رقمی است و در سال جاری بر توسعه مشاغل در بخش خدمات برنامه‌ریزی لازم در دستور کار است.

وی ابراز کرد: سهم استان زنجان از مجموع تسهیلات اشتغال روستایی ۲۰۰ میلیارد تومان است و در مرحله اول ۱۰۰ میلیارد تومان ابلاغ‌شده است و از این میزان تسهیلات اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان موفق شده ۵۰ درصد به تعداد ۵۰۰ نفر از متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تا به امروز دو هزار ۸۱۰ طرح در استان زنجان در سامانه کارا ثبت‌شده و برای بیش از ۵۰۰ نفر تسهیلات پرداخت‌شده است.