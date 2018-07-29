بقایایی که تراژدی غم را در قلب دنا به تصویر می کشند

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای "atr۷۲" شرکت آسمان صبح روز ۲۹ بهمن ماه سال گذشته تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد. این هواپیما هیچگاه به پایان مسیر نرسید تا با سقوط هواپیما در ارتفاعات ابرناک و مه گرفته دنا غم دیگری بر چهره زاگرس بنشیند و ۶۶ مسافر این پرواز جان خود را از دست بدهند.

عملیات جستجوی پیکرهای جانباختگان در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری و با گذشت بیش از ۴ ‌ماه جستجو پایان یافت.

در همین راستا معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از قرق چند هفته ای محیط و کنترل زیست محیطی و دفن مواد و بقایای اشیاء در محل سقوط خبر داد.

عزیز فیلی افزود: همچنین یادمانی نیز در این محل برای جانباختگان این سانحه غم انگیز ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بقایای هواپیمای پرواز تهران به یاسوج در ارتفاع بالای چهار هزار متر سلسله قلل دنا قرار دارد و پاکسازی هر چه سریعتر این ارتفاعات ضروری است.