نجات جان کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات محل سقوط هواپیمای یاسوج

سید امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز شنبه در طی تماس خانواده ای مبنی بر درخواست کمک برای سه کوهنورد که ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد راهی ارتفاعات دنا شده بودند و در ساعت ۱۲ درخواست کمکی مبنی بر حضور در نزدیکی لاشه هواپیمای یاسوج داشتند و همچنین خبر از مشکل تنفسی یکی از سه کوهنورد داده بودند و پس از آن ارتباط تماسی آنها قطع شده بود، سه تیم امدادی هلال احمر عازم منطقه شد.

جهانبین با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از محل حضور کوهنوردان در دسترس نبود، اظهار کرد: این سه تیم اعزامی تخصصی به سه نقطه مجزا که مسیر راهیابی به لاشه هواپیما را داشت اعزام شدند و با در نظر گرفتن زمان حرکت و نوع صعود موفق به پیدا کردن این کوهنوردان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: با تحقق درمان موقت، این تیم سه نفره به پایین ارتفاعات منتقل شدند.