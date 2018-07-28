ایران به اسپانیا باخت/ جدال برای هفتمی جهان برابر دانمارک

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی جهان در کازان روسیه، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان بعد از باخت برابر سوئد شانس خود را برای حضور در جمع چهار تیم برتر از دست داد. شاگردان افتخاری در ادامه جدول بازیها به مصاف اسپانیا رفتند و با نتیجه دو بر صفر برابر این تیم مغلوب شدند.

به این ترتیب تیم هندبال ساحلی ایران یکشنبه هفتم مرداد و در آخرین روز از مسابقات قهرمانی جهانی برای کسب عنوان هفتم یا هشتم باید به مصاف تیم دانمارک برود.

ایران در دومین حضور در رقابتهای قهرمانی جهان به عنوان بهترین تیم آسیا و تنها تیم از این قاره در بین هشت تیم برتر قرار گرفت. پیش از این در سابقه حضور هندبالیست های ساحلی در مسابقات جهانی، در سال ۲۰۰۸ ایران یازدهم شده بود و این بار برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر جهان راه یافته است.

هشتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان از دوم تا هفتم مردادماه در کازان روسیه برگزار می شود.