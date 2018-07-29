به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای کسب سهمیه المپیک نوجوانان آرژانتین در رشته جودو به پایان رسید و نفرات برتر رنکینگ فدراسیون جهانی جواز حضور در این رقابتها را کسب کردند. براساس اعلام فدراسیون جهانی جودو، رقابتهای این رشته در المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین در ۴ وزن برگزار می شود.

بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی جودوکاران برتر هشت وزن قانونی (دو وزن یکی) در مجموع ۴۳ جودوکار در بخش پسران و ۴۳ جودوکار در بخش دختران از این طریق جواز سفر به بوینس آیرس را کسب می کنند. با احتساب سهمیه های میزبان و ۸ سهمیه فدراسیون جهانی(وایلدکارت) در مجموع ۱۰۲ جودوکار در این دوره از رقابتها مبارزه خواهند کرد.

اما جودو ایران که در یک سال گذشته با هدایت امین شاطرزاده نتایج خوبی کسب نکرده، برای این رقابتها توفیقی در کسب سهمیه نداشت تا همچنان روند شکست های جودو با حمایت بی منطق و دلیل فدراسیون از کادر فنی ادامه داشته باشد.

تنها جودوکار ایرانی که شانس کسب سهمیه داشت ابوالفضل شجاعی بود. جودوکاری که تنها نشان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کرد. شجاعی که در لبنان با ایستادن روی سکوی سوم به مدال برنز دست پیدا کرده بود، طی یک ماه گذشته ابتدا به هنگ کنگ و سپس به ماکائو اعزام شد و دست خالی به تهران بازگشت و در نهایت با کسب ۱۸۰ امتیاز در رتبه ۱۵ رنکینگ وزن ۹۰- کیلوگرم قرار گرفت و از کسب سهمیه المپیک بازماند.

جودو ایران که مدتهاست روی نوار شکست و ناکامی حرکت می کند و حتی بعد از عنوان نهمی نوجوانان در آسیا همچنان با همان کادر فنی به کار خود ادامه داد، حالا باید برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۸ بوینس آیرس منتظر لطف فدراسیون جهانی و دریافت وایلدکارت باشد. لطفی که به نظر می رسد با رابطه خوب درخشان با مسئولان IJF شاید قابل دسترس باشد.

شایان ذکر است که چهار سال قبل رامین صفویه مدال طلای المپیک نوجوانان را در نانجینگ کسب کرد و در طول دو سال گذشته نتایج ضعیف نوجوانان باعث شد تا برای آرژانتین ایران نماینده تا اینجای کار نداشته باشد.