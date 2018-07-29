۹۶ چاه غیر مجاز در گلستان در ۳ ماه نخست سال جاری مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در خصوص گروه های گشت و بازرسی آب های زیرزمینی استان، اظهار کرد: گشت و بازرسی و پیگیری آب های زیرزمینی شامل اکیپ های فنی، حقوقی و قرائت کنتور در استان از محل طرح تعادل بخشی منابع آب در حال انجام است.

وی افزود: این گروه ها در طول ساعات شبانه روز گشت و بازرسی خود را از منابع آب زیرزمینی استان انجام داده و در مناطق مختلف حضور فیزیکی دارند و از جمله فعالیت های آن ها پیگیری اخبار مردمی است.

حسینی ادامه داد: در این بازدید ها، با بررسی ۲۹۴ شکایت واصله، ۹۸ مورد چاه غیر مجاز جدید کشف که در ۳۴ مورد آن با پیگیری به موقع و با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی از حفر چاه غیرمجاز (در حال حفر ) جلوگیری شد و ۹ دستگاه حفاری غیر مجاز هم توقیف شد.

وی افزود: همچنین طی سه ماه ابتدای سال ۱۱۱ مورد تحویل اخطاریه جهت انسداد چاه های غیر مجاز جدید و قبلی به مالکان تحویل شد که ۴۶ حلقه آن توسط خود مالکان و با نظارت شرکت آب منطقه ای انسداد صورت گرفت. ۱۰۳ حلقه چاه غیر مجاز هم جهت انسداد به مراجع قضایی معرفی شد و از طریق مراجع انتظامی هم ۷۸ مورد پیگیری انجام شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لاستان گلستان در ادامه اظهار کرد: همچنین ۵۰ مورد هم انسداد چاه های غیر مجاز توسط پیمانکاران مربوطه صورت گرفت که مجموعا ۹۶ مورد انسداد چاه انجام شده است.

حسینی بیان کرد: ضمناً ۱۲۸ مورد بازدید از چاه های پر شده قبلی در سه ماهه ابتدای سال توسط گروه های گشت و بازرسی آب زیرزمینی صورت گرفت.