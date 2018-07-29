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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۷

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:

۹۶ چاه غیر مجاز در گلستان در ۳ ماه نخست سال جاری مسدود شد

۹۶ چاه غیر مجاز در گلستان در ۳ ماه نخست سال جاری مسدود شد

گرگان- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان از انسداد ۹۶ حلقه چاه غیر مجاز در سه ماه اول سال جاری در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در خصوص گروه های گشت و بازرسی آب های زیرزمینی استان، اظهار کرد: گشت و بازرسی و پیگیری آب های زیرزمینی شامل اکیپ های فنی، حقوقی و قرائت کنتور در استان از محل طرح تعادل بخشی منابع آب در حال انجام است.

وی افزود: این گروه ها در طول ساعات شبانه روز گشت و بازرسی خود را از منابع آب زیرزمینی استان انجام داده و در مناطق مختلف حضور فیزیکی دارند و از جمله فعالیت های آن ها پیگیری اخبار مردمی است.

حسینی ادامه داد: در این بازدید ها، با بررسی ۲۹۴ شکایت واصله، ۹۸ مورد چاه غیر مجاز جدید کشف که در ۳۴ مورد آن با پیگیری به موقع و با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی از حفر چاه غیرمجاز (در حال حفر ) جلوگیری شد و ۹ دستگاه حفاری غیر مجاز هم توقیف شد.

وی افزود: همچنین طی سه ماه ابتدای سال ۱۱۱ مورد تحویل اخطاریه جهت انسداد چاه های غیر مجاز جدید و قبلی به مالکان تحویل شد که ۴۶ حلقه آن توسط خود مالکان و با نظارت شرکت آب منطقه ای انسداد صورت گرفت. ۱۰۳ حلقه چاه غیر مجاز هم جهت انسداد به مراجع قضایی معرفی شد و از طریق مراجع انتظامی هم ۷۸ مورد پیگیری انجام شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لاستان گلستان در ادامه اظهار کرد: همچنین ۵۰ مورد هم انسداد چاه های غیر مجاز توسط پیمانکاران مربوطه صورت گرفت که مجموعا ۹۶ مورد انسداد چاه انجام شده است.

حسینی بیان کرد: ضمناً ۱۲۸ مورد بازدید از چاه های پر شده قبلی در سه ماهه ابتدای سال توسط گروه های گشت و بازرسی آب زیرزمینی صورت گرفت.

کد مطلب 4359524

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