محرومیت خراسان جنوبی از مرهم هزار میلیارد ریالی دولت برای خسارات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرحسنخانی شنبه شب در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان بیان کرد: در طرح مصوب دولت هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی پرداخت می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این امر هنوز در خراسان جنوبی که نیازمند اینگونه تسهیلاتی است، اجرایی نشده و باید پیگیری شود.

امیرحسنخانی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغال توسط بانک ها بیان کرد: دولت نتوانسته بانک های بزرگ را مجاب به پرداخت تسهیلات کند.

وی با گلایه از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: بانک ها نباید متقاضیان را در اعطای تسهیلات سرگردان کنند.

نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید بانک های بزرگ برای پرداخت تسهیلات همکاری کنند.

وی بیان کرد: از بانک های عامل خواستاریم طرح هایی که برای دریافت تسهیلات دارای مشکل هستند را به نمایندگان معرفی کنند.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: پیگیری های لازم برای تسهیلات کم بهره برای اشتغال در حال انجام است.

حق پرست خواستار همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال این دستگاه شد و گفت: در حال حاضر ۱۰ نوع مخاطب آموزشی داریم که با دریافت تسهیلات می توانند در زمینه اشتغالزایی گام های خوبی بردارند.