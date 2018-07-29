برنامه مدیریت عمل برای سه گونه جانوری درکردستان تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، سرپرست معاونت فنی محیط زیست کردستان در نخستین جلسه کارگروه مدیریت عمل گونه های جانوری استان که با دستورکار تهیه و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه های جانوری در معرض تهدید در سالن جلسات محیط زیست استان تشکیل شد، گفت: ایران با حدود یک میلیون و ۱۷۰ گونه جانوری، در میان ۲۰ کشوراول دنیا از نظر غنای تنوع زیستی قرار دارد و ۷۶ گونه جانوری آن در معرض تهدید انقراض است.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه برنامه مدیریت عمل گونه ها براساس بند ط ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است، عنوان کرد: محیط زیست مکلف به تهیه و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه های جانوری در معرض تهدید با مشارکت جوامع بومی، محلی به منظور افزایش و ارتقاء وضعیت حفاظتی گونه های جانوری در معرض تهدید است.

وی اظهار داشت: برنامه مدیریت عمل در استان کردستان برای گونه های سمندر آتشین، خرس قهوه ای وغاز پیشانی سفید کوچک تهیه و تدوین شده است.

وی اضافه کرد: ولی محقق شدن این برنامه ها بستگی به تامین اعتبارات مورد نیاز و همفکری و همراهی دانشگاه ها و ارگان های دولتی ونیز مشارکت و مساعدت انجمن های غیر دولتی زیست محیطی دارد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان هم در این جلسه با اشاره به چگونگی مشارکت جوامع محلی در حفاظت از زیستگاه ها و تنوع زیستی استان، برنامه تدوین شده برای حفاظت ازخرس قهوه ای به عنوان بزرگترین گوشتخوار خشکی زی در استان را برای حاضرین در جلسه تشریح کرد.

گفتنی است، در ادامه، حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را به منظور اجرای بهینه و مطلوب برنامه مذکور در استان بیان کردند.